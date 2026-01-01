Tag kontrollen med redigering via kode

Gå ud over anmodninger. Med fuld adgang til dit projekts kode kan du finjustere og bygge på dine vilkår – alt sammen i Hostinger AI Builder.
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Fra prompt til resultatet, kodning efter behov

AI giver dig et forspring. Men når du vil tilpasse eller fejlfinde, kan du tage over med koderedigering. Åbn en hvilken som helst fil, foretag præcise ændringer, og se resultaterne med det samme i forhåndsvisningen.

Uanset om du finpudser AI'ens output, indfører brugerdefineret logik eller opdeler komponenter for at skabe klarhed - du har fuld kontrol fra start til slut.

Start gratis
Fra prompt til resultatet, kodning efter behov
HANDS-ON REDIGERING

Mere magt til at gøre det på din måde

Juster koden, som du vil

Ser du noget, der er forkert eller mangler i AI-outputtet? Tilpas koden direkte for at få præcis det, du har brug for - hurtigere end at forklare det i vejledninger.
Tilføj brugerdefineret JavaScript eller integrer tredjeparts-API'er - uden omgåelser eller begrænsninger.
Se ændringer og fejlfinding med det samme, mens du arbejder. Live-opdateringer hjælper dig med at bygge og forfine uden forsinkelse.
Kodeeditoren er indbygget i AI Builder. Rediger, forhåndsvisning og iteration uden at forlade dit projekt eller åbne nye faner.

Det siger brugerne om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg har for nylig haft mulighed for at teste det nye @Hostinger AI Builder værktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan være det mest effektive vibe kode værktøj til at opbygge millioner af dollars apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger AI Builder er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer på, inden du går ind.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger AI Builder er et værktøj, hvor du kan bygge en idé, du har haft – du skal bare forklare det, og det virker.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger AI Builder er virkelig en game-changer i forhold til alt andet. Det var så nemt at oprette et subdomæne til min blog på min webapp – jeg sagde, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg har prøvet Hostinger AI Builder, og det er en game-changer! Denne kodeløse AI-app-builder skaber slanke websteder og apps på få minutter - designs, koder og skriver til dig.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ganske pæne ting med Hostinger AI Builder. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger - det er mere.

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