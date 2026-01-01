Din virksomhed, din skræddersyede bookingløsning – oprettet på få minutter

Fra bookingsider til konsultationer til apps til restaurantreservationer – beskriv, hvad du har brug for, og Horizons bygger det. Få bookinger, send bekræftelser, og administrer aftaler, alt samlet ét sted.
Kom gratis i gang

Betalte pakker fra kun 22,99 kr./md.

Din virksomhed, din skræddersyede bookingløsning – oprettet på få minutter

Alt, du skal bruge for at begynde at tage imod bookinger online

Fra at opbygge din booking side til at sende bekræftelser og synkronisere din kalender – AI Builder håndterer det hele.

Opret en hjemmeside eller app til tidsbestilling

Opret bookingklare sider på få minutter ved at chatte med AI eller bruge skabeloner.
Opret en hjemmeside eller app til tidsbestilling

Alt for at fremme vækst

Webhotel, domæne og e-mail – alt inkluderet. Nem opsætning til marketing- og betalingsværktøjer: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og mere.

Alt for at fremme vækst

Send bekræftelser automatisk

Hver booking udløser en øjeblikkelig bekræftelsesmail – ingen manuel opfølgning, ingen missede aftaler, ingen jagt på kunder.

Send bekræftelser automatisk

Synkroniser med de værktøjer, du allerede bruger

Forbind dit bookingsystem med Google Calendar, Calendly eller andre værktøjer, du bruger – beskriv blot, hvad du ønsker, så sætter Horizons det hele op for dig.
Synkroniser med de værktøjer, du allerede bruger

Opret en hjemmeside eller app til tidsbestilling

Opret bookingklare sider på få minutter ved at chatte med AI eller bruge skabeloner.
Opret en hjemmeside eller app til tidsbestilling

Alt for at fremme vækst

Webhotel, domæne og e-mail – alt inkluderet. Nem opsætning til marketing- og betalingsværktøjer: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og mere.

Alt for at fremme vækst

Send bekræftelser automatisk

Hver booking udløser en øjeblikkelig bekræftelsesmail – ingen manuel opfølgning, ingen missede aftaler, ingen jagt på kunder.

Send bekræftelser automatisk

Synkroniser med de værktøjer, du allerede bruger

Forbind dit bookingsystem med Google Calendar, Calendly eller andre værktøjer, du bruger – beskriv blot, hvad du ønsker, så sætter Horizons det hele op for dig.
Synkroniser med de værktøjer, du allerede bruger

Din onlinebooking, bygget som du vil have den

Opdag nogle af de mest populære bookingprojekter, som folk bygger med Horizons – alle skabt ved blot at beskrive, hvad du har brug for.
Din onlinebooking, bygget som du vil have den

Servicebooking

Opret en bookingside til din skønhedssalon, personlige træningshold, rengørings- eller reparationstjenester, hundeluftning og mere – dine kunder booker online, du fokuserer på arbejdet.
Fra restaurantborde og ferieboliger til coworking-områder – lad kunderne reservere deres plads online, når som helst.
Uanset om du er læge, tandlæge, terapeut, livscoach, konsulent eller underviser – giv dine klienter en enkel, professionel måde at booke tid hos dig på.
Sælg tilmeldinger til workshops, masterclasses, webinarer med pladsbegrænsninger, eller onlinekurser med ventelister – alt administreret ét sted.

Sådan bygger du en skræddersyet bookingside eller app med AI

01

Beskriv din idé

Beskriv den bookingshjemmeside eller app, din virksomhed har brug for, og se den blive til virkelighed – eller vælg en skabelon for at komme hurtigere i gang.
02

Tilpas og test

Finjuster din bookingside ved at chatte med AI – tilføj dine tjenester, tilgængelighed og alle de detaljer, dine kunder har brug for. Se en live forhåndsvisning, før du udgiver.
03

Udgiv med et enkelt klik

Tryk på Udgiv, forbind dit domæne, og så er du klar til at tage imod kunder – dine kunder kan begynde at booke med det samme.

Vælg en skabelon. Gør den til din egen.

Vælg en professionelt designet skabelon, tilpas den med AI eller visuelle redigeringer, og få din hjemmeside online hurtigere.

Færdige skabeloner

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

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Startguide

Startguide

Vejledning
Video
Forbedr dine prompter

Forbedr dine prompter

Vejledning
Video
Almindelige fejl, du bør undgå

Almindelige fejl, du bør undgå

Vejledning
Video

Se, hvad Horizons ellers kan bygge til din virksomhed

E-handelsapps og webshops

Virksomhedspræsentation

Interne værktøjer

Skræddersyet CRM-system

Det siger brugerne om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

Klar til at lancere dit skræddersyede bookingprojekt?

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Intet betalingskort påkrævet

Ofte stillede spørgsmål om skræddersyede bookingsider og bookingapps

En tilpasset bookingside eller app lader dine kunder booke aftaler, reservere et bord eller tilmelde sig et hold – direkte online, når som helst. I modsætning til standard bookingsoftware, der låser nyttige funktioner bag dyre abonnementer – eller opkræver dig for ting, du aldrig vil bruge – er en tilpasset løsning bygget op omkring dine præcise forretningsbehov. Dine tjenester, dit brand, din arbejdsgang og kun de funktioner, der faktisk betyder noget for dig.

Med Horizons kan du bygge præcis det, du har brug for – en simpel aftalebookingside til din salon, et reservationssystem til din restaurant, en holdbookingshjemmeside til dit fitnessstudie eller en eventtilmeldingsside til din næste workshop. Hverken mere eller mindre.

Enhver virksomhed, der kræver aftaler eller reservationer – saloner, terapeuter, coaches, konsulenter, restauranter, fitnessstudioer, arrangører af begivenheder, ejendomsmægler m.m. Hvis din virksomhed er afhængig af reservationer, kan AI Builder oprette en tilpasset løsning, der passer til den måde, du arbejder på.

Slet ingen. Horizons bruger en samtalebaseret tilgang til at bygge – ofte kaldet vibe coding. Du beskriver blot, hvad du ønsker, i almindeligt sprog, og AI bygger det for dig i realtid.

Vil du tilføje en bekræftelsesmail? Bare spørg. Skal du synkronisere med Google Kalender? Beskriv det. Vil du ændre farven på din bookingformular? Fortæl Horizons, og det er gjort på få sekunder.

Det fungerer også på over 80 sprog, så du kan bygge med dine egne ord – intet teknisk ordforråd er nødvendigt. Hvis du er ny til konceptet, guider vores vibe coding guide dig gennem alt, hvad du behøver at vide for at komme i gang.

Ja, hver booking kan udløse en øjeblikkelig bekræftelsesmail til din kunde, så der er ingen manuel opfølgning nødvendig, og ingen risiko for mistede aftaler.

Ja. Du skal blot bede AI Builder om at forbinde din booking side eller app til Google Kalender, Kalendry eller et andet værktøj, du allerede bruger – og følg derefter instruktionerne fra AI Builder for at få din API-nøgle. Når du har delt de ønskede oplysninger, tager AI Builder sig af resten.

Ja, Horizons leveres med en integreret backend, der lader dig bygge bookingsider og -apps med brugerautentificering og kontostyring inkluderet. Det betyder, at kunder kan logge ind, se kommende bookinger og administrere deres aftaler – uden at du behøver eksterne værktøjer eller teknisk opsætning.

Det er lige så nemt at opdatere din booking-side eller app som at opbygge den. Gå tilbage til dit projekt, åbn det og fortsæt med at chatte med AI Builder – beskriv hvad du vil ændre, og det tager sig af resten. Det hele er en del af vibe-kodningsoplevelsen, ingen udvikler er nødvendig.

Og hvis du har en teknisk baggrund eller ønsker at skalere længere ned i linjen, giver AI Builder dig fuld adgang til koden – så du kan tage den så langt du har brug for.

Lige her – klik blot på "Start gratis". Intet betalingskort er påkrævet. Når du er startet, får du 5 AI-kreditter, så du kan begynde at bygge med det samme. Kreditforbruget afhænger af kompleksiteten af hver prompt – enklere justeringer koster mindre end en kredit, større builds kan koste mere. Dine gratis kreditter er nok til at beskrive din bookingside eller app, se den komme til live og få en reel fornemmelse af Horizons, før du forpligter dig til noget.

Værd at vide: AI-kreditter bruges også til at drive alle AI-funktioner på din side eller app – f.eks. en chatbot eller smart søgning – men kun når dine brugere rent faktisk interagerer med dem.

Når du er klar til at udgive, skal du blot skifte til en af vores betalte pakker. Hosting og domæne er allerede inkluderet, så der er ikke andet at konfigurere – tryk blot på udgive, og din bookingside eller app går live.

Er du ved at løbe tør for kreditter? Du kan tilføje flere når som helst og spore dit forbrug fra dashboardet.

Hostinger tilbyder to måder at bygge en bookingside på – med Horizons vibe coding-platform og Hostingers træk-og-slip-Hjemmesidebygger – og forskellen ligger allerede i navnet.

Hostinger Hjemmesidebygger lader dig starte fra en skabelon eller generere en bookingside ud fra en beskrivelse, og derefter tilpasse den ved at trække og slippe forudbyggede elementer. Det er et godt valg for alle, der har brug for en ren, enkel bookingside, der hurtigt er oppe at køre.

Horizons har en samtalebaseret tilgang – du chatter med AI, og den anvender ændringer i realtid, hvilket giver dig meget mere tilpasningsfrihed. Den lader dig også bygge mere avancerede projekter, som booking-apps med brugerlogins og medlemskabsfunktionalitet, takket være dens integrerede backend. Og for dem, der ønsker det, er fuld kodeadgang også tilgængelig.

Begge værktøjer er bygget til folk uden teknisk viden – forskellen handler om, hvordan du foretrækker at bygge, og hvor meget fleksibilitet du har brug for.

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