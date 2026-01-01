Din virksomhed, din skræddersyede bookingløsning – oprettet på få minutter
Alt, du skal bruge for at begynde at tage imod bookinger online
Opret en hjemmeside eller app til tidsbestilling
Alt for at fremme vækst
Webhotel, domæne og e-mail – alt inkluderet. Nem opsætning til marketing- og betalingsværktøjer: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og mere.
Send bekræftelser automatisk
Hver booking udløser en øjeblikkelig bekræftelsesmail – ingen manuel opfølgning, ingen missede aftaler, ingen jagt på kunder.
Synkroniser med de værktøjer, du allerede bruger
Opret en hjemmeside eller app til tidsbestilling
Alt for at fremme vækst
Webhotel, domæne og e-mail – alt inkluderet. Nem opsætning til marketing- og betalingsværktøjer: SEO, Stripe, PayPal, AdSense og mere.
Send bekræftelser automatisk
Hver booking udløser en øjeblikkelig bekræftelsesmail – ingen manuel opfølgning, ingen missede aftaler, ingen jagt på kunder.
Synkroniser med de værktøjer, du allerede bruger
Din onlinebooking, bygget som du vil have den
Servicebooking
Reservationssystem
Tidsbestilling
Billetsalg til events
Sådan bygger du en skræddersyet bookingside eller app med AI
Beskriv din idé
Tilpas og test
Udgiv med et enkelt klik
Vælg en skabelon. Gør den til din egen.
Færdige skabeloner
Prestige (real estate agent)
Medicare (doctor)
Ayana (chiropractor)
Brug for mere vejledning?
Startguide
Forbedr dine prompter
Almindelige fejl, du bør undgå
Se, hvad Horizons ellers kan bygge til din virksomhed
Det siger brugerne om Hostinger Horizons
Vibe kodning komprimerer udvikling med 45%, med værktøjer som Hostinger AI Builder, der omdanner naturligt sprog til arbejdsmæssige prototyper på få timer i stedet for uger.
Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎
Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.
Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.
Du vil ikke tro, hvor nemt det er at opbygge det, du ønsker for din hjemmeside og kunder ved hjælp af Hostingers AI Builder!
Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.
Jeg elsker, hvordan tingene går med @Hostinger AI Builder! Den nye AI-opdatering har været rigtig sjov at interagere med. Det har været en game changer ikke kun for mig, men jeg kender mange andre også.
Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger trak AI Builder... Det er sindssygt, hvor hurtigt det tillader nogen at implementere front og back end.
Kan ikke fortælle dig, hvor længe dette projekt havde ventet på min liste en dag, indtil I blev AI Builder. Jeg ved intet om kodning af webapps. 0 og der er det. Mit drømmeprojekt at hjælpe folk er LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"
Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger AI Builder. Virkelig cool ting!
Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.
Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.
Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.
Ofte stillede spørgsmål om skræddersyede bookingsider og bookingapps
Hvad er en skræddersyet bookingside eller -app?
En tilpasset bookingside eller app lader dine kunder booke aftaler, reservere et bord eller tilmelde sig et hold – direkte online, når som helst. I modsætning til standard bookingsoftware, der låser nyttige funktioner bag dyre abonnementer – eller opkræver dig for ting, du aldrig vil bruge – er en tilpasset løsning bygget op omkring dine præcise forretningsbehov. Dine tjenester, dit brand, din arbejdsgang og kun de funktioner, der faktisk betyder noget for dig.
Med Horizons kan du bygge præcis det, du har brug for – en simpel aftalebookingside til din salon, et reservationssystem til din restaurant, en holdbookingshjemmeside til dit fitnessstudie eller en eventtilmeldingsside til din næste workshop. Hverken mere eller mindre.
Hvilke typer virksomheder kan bruge AI Builder til at tage bookinger?
Enhver virksomhed, der kræver aftaler eller reservationer – saloner, terapeuter, coaches, konsulenter, restauranter, fitnessstudioer, arrangører af begivenheder, ejendomsmægler m.m. Hvis din virksomhed er afhængig af reservationer, kan AI Builder oprette en tilpasset løsning, der passer til den måde, du arbejder på.
Har jeg brug for kodningsmæssig eller teknisk viden for at oprette en online bookingside eller -app?
Slet ingen. Horizons bruger en samtalebaseret tilgang til at bygge – ofte kaldet vibe coding. Du beskriver blot, hvad du ønsker, i almindeligt sprog, og AI bygger det for dig i realtid.
Vil du tilføje en bekræftelsesmail? Bare spørg. Skal du synkronisere med Google Kalender? Beskriv det. Vil du ændre farven på din bookingformular? Fortæl Horizons, og det er gjort på få sekunder.
Det fungerer også på over 80 sprog, så du kan bygge med dine egne ord – intet teknisk ordforråd er nødvendigt. Hvis du er ny til konceptet, guider vores vibe coding guide dig gennem alt, hvad du behøver at vide for at komme i gang.
Kan jeg sende automatiske bookingbekræftelser?
Ja, hver booking kan udløse en øjeblikkelig bekræftelsesmail til din kunde, så der er ingen manuel opfølgning nødvendig, og ingen risiko for mistede aftaler.
Kan jeg forbinde min bookingside eller app med Google Kalender eller Calendly?
Ja. Du skal blot bede AI Builder om at forbinde din booking side eller app til Google Kalender, Kalendry eller et andet værktøj, du allerede bruger – og følg derefter instruktionerne fra AI Builder for at få din API-nøgle. Når du har delt de ønskede oplysninger, tager AI Builder sig af resten.
Kan mine kunder oprette konti og administrere deres egne bookinger?
Ja, Horizons leveres med en integreret backend, der lader dig bygge bookingsider og -apps med brugerautentificering og kontostyring inkluderet. Det betyder, at kunder kan logge ind, se kommende bookinger og administrere deres aftaler – uden at du behøver eksterne værktøjer eller teknisk opsætning.
Hvad nu hvis jeg har brug for at foretage ændringer, når min virksomhed vokser?
Det er lige så nemt at opdatere din booking-side eller app som at opbygge den. Gå tilbage til dit projekt, åbn det og fortsæt med at chatte med AI Builder – beskriv hvad du vil ændre, og det tager sig af resten. Det hele er en del af vibe-kodningsoplevelsen, ingen udvikler er nødvendig.
Og hvis du har en teknisk baggrund eller ønsker at skalere længere ned i linjen, giver AI Builder dig fuld adgang til koden – så du kan tage den så langt du har brug for.
Hvor starter jeg med Horizons' værktøj til at bygge skræddersyede bookingsider og apps?
Lige her – klik blot på "Start gratis". Intet betalingskort er påkrævet. Når du er startet, får du 5 AI-kreditter, så du kan begynde at bygge med det samme. Kreditforbruget afhænger af kompleksiteten af hver prompt – enklere justeringer koster mindre end en kredit, større builds kan koste mere. Dine gratis kreditter er nok til at beskrive din bookingside eller app, se den komme til live og få en reel fornemmelse af Horizons, før du forpligter dig til noget.
Værd at vide: AI-kreditter bruges også til at drive alle AI-funktioner på din side eller app – f.eks. en chatbot eller smart søgning – men kun når dine brugere rent faktisk interagerer med dem.
Når du er klar til at udgive, skal du blot skifte til en af vores betalte pakker. Hosting og domæne er allerede inkluderet, så der er ikke andet at konfigurere – tryk blot på udgive, og din bookingside eller app går live.
Er du ved at løbe tør for kreditter? Du kan tilføje flere når som helst og spore dit forbrug fra dashboardet.
Hvad er forskellen mellem Horizons og Hostinger Hjemmesidebygger til bookingsider?
Hostinger tilbyder to måder at bygge en bookingside på – med Horizons vibe coding-platform og Hostingers træk-og-slip-Hjemmesidebygger – og forskellen ligger allerede i navnet.
Hostinger Hjemmesidebygger lader dig starte fra en skabelon eller generere en bookingside ud fra en beskrivelse, og derefter tilpasse den ved at trække og slippe forudbyggede elementer. Det er et godt valg for alle, der har brug for en ren, enkel bookingside, der hurtigt er oppe at køre.
Horizons har en samtalebaseret tilgang – du chatter med AI, og den anvender ændringer i realtid, hvilket giver dig meget mere tilpasningsfrihed. Den lader dig også bygge mere avancerede projekter, som booking-apps med brugerlogins og medlemskabsfunktionalitet, takket være dens integrerede backend. Og for dem, der ønsker det, er fuld kodeadgang også tilgængelig.
Begge værktøjer er bygget til folk uden teknisk viden – forskellen handler om, hvordan du foretrækker at bygge, og hvor meget fleksibilitet du har brug for.