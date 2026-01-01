Chat og LLM inference
Strøm chatbots, copilots og API'er med lav latency GPU ydeevne, der er tilgængelig døgnet rundt. Brug Ollama og Open WebUI, eller bringe din egen model med vLLM eller LangChain.
Dedikeret Blackwell B200, ikke-delt adgang til træning og kørsel af de største AI-modeller.
192GB VRAM
Anbefalet til:
Arbejdsbelastninger, der kræver dedikerede ressourcer
AI inference på skala
Frontier LLM uddannelse
Videnskabelige simulationer og højtydende computing
Nyeste Blackwell flagskib til uddannelse og køre de største AI modeller.
192GB VRAM
Anbefalet til:
Fine-tuning af store modeller
AI inference på skala
Frontier LLM uddannelse
Videnskabelige simulationer og højtydende computing
Bevist datacenter workhorse til seriøs AI-træning og konklusion.
80GB VRAM
Anbefalet til:
LLM uddannelse
Fine-tuning store modeller
Stor-batch konklusion
Multi-GPU skalering
Alsidig Ada Lovelace GPU balancerer stærk inference ydeevne med stor pris effektivitet.
48GB VRAM
Anbefalet til:
AI inference og generativ AI
3D rendering og virtuelle arbejdsstationer
Fine-tuning af mellemstore modeller
Video transcoding og streaming
Enterprise Blackwell GPU er bygget til krævende professionelle AI- og visualiseringsarbejdsbelastninger.
96GB VRAM
Anbefalet til:
Large-model inference og fine-tuning
Videobehandling og streaming
Ingeniørsimulationer og videnskabelig computing
Intensiv 3D-rendering og visualisering
Uovertruffen pris-præstation for eksperimentering og mindre arbejdsbyrder - den ideelle indgang til GPU-computing.
24GB VRAM
Anbefalet til:
Development and experimentation
AI billede og video generation
3D rendering
Indledning til små og mellemstore modeller
Fra din første model til produktions inferens kan du køre krævende GPU-arbejdsbelastninger uden at købe hardware eller begrunde CapEx.
Strøm chatbots, copilots og API'er med lav latency GPU ydeevne, der er tilgængelig døgnet rundt. Brug Ollama og Open WebUI, eller bringe din egen model med vLLM eller LangChain.
Træn brugerdefinerede modeller og finjuster LLM'er med dedikeret VRAM. Checkpoints vedvarer ved genstart, så langvarige opgaver kan stoppe og genoptage uden at miste fremskridt.
Spin op en GPU-instans og indstille din egen miljø på få minutter. Forbind dig via din browser eller terminal, og begynd derefter at iterere med det samme.
Kør stabil diffusion, ComfyUI og gengivelse af opgaver med nok VRAM til højopløsningsudgang og batchbehandling.
Indkode, transkode og gengive video ved høj gennemstrømning med hardware acceleration, uden at binde dine egne maskiner sammen.
Betal kun for det, du bruger
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