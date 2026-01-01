Lej en GPU. Professionel computer, gjort tilgængelig.

Kør AI, gengivelse og beregning af arbejdsbyrder på dedikerede NVIDIA-GPU'er med enkel prissætning pr. time uden langsigtede forpligtelser.
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Find den GPU, der passer til din arbejdsbelastning

Sammenlign VRAM, ydeevne og prissætning pr. time for at finde den rigtige. Ingen skjulte gebyrer eller udgangsgebyrer.

B200 (Dedicated)

Dedikeret Blackwell B200, ikke-delt adgang til træning og kørsel af de største AI-modeller.

fra45,42kr./ time
Få GPU

4542 credits/hour (1 credit = 0,01 kr.). Faktureres kun mens instansen kører.

192GB VRAM

Anbefalet til:

Arbejdsbelastninger, der kræver dedikerede ressourcer

AI inference på skala

Frontier LLM uddannelse

Videnskabelige simulationer og højtydende computing

B200

Nyeste Blackwell flagskib til uddannelse og køre de største AI modeller.

fra28,87kr./ time
Få GPU

2887 credits/hour (1 credit = 0,01 kr.). Faktureres kun mens instansen kører.

192GB VRAM

Anbefalet til:

Fine-tuning af store modeller

AI inference på skala

Frontier LLM uddannelse

Videnskabelige simulationer og højtydende computing

A100 80GB PCIe

Bevist datacenter workhorse til seriøs AI-træning og konklusion.

fra9,17kr./ time
Få GPU

917 credits/hour (1 credit = 0,01 kr.). Faktureres kun mens instansen kører.

80GB VRAM

Anbefalet til:

LLM uddannelse

Fine-tuning store modeller

Stor-batch konklusion

Multi-GPU skalering

L40S

Alsidig Ada Lovelace GPU balancerer stærk inference ydeevne med stor pris effektivitet.

fra5,90kr./ time
Få GPU

590 credits/hour (1 credit = 0,01 kr.). Faktureres kun mens instansen kører.

48GB VRAM

Anbefalet til:

AI inference og generativ AI

3D rendering og virtuelle arbejdsstationer

Fine-tuning af mellemstore modeller

Video transcoding og streaming

RTX PRO 6000 (Server)

Enterprise Blackwell GPU er bygget til krævende professionelle AI- og visualiseringsarbejdsbelastninger.

fra3,85kr./ time
Få GPU

385 credits/hour (1 credit = 0,01 kr.). Faktureres kun mens instansen kører.

96GB VRAM

Anbefalet til:

Large-model inference og fine-tuning

Videobehandling og streaming

Ingeniørsimulationer og videnskabelig computing

Intensiv 3D-rendering og visualisering

RTX 4090

Uovertruffen pris-præstation for eksperimentering og mindre arbejdsbyrder - den ideelle indgang til GPU-computing.

fra2,44kr./ time
Få GPU

244 credits/hour (1 credit = 0,01 kr.). Faktureres kun mens instansen kører.

24GB VRAM

Anbefalet til:

Development and experimentation

AI billede og video generation

3D rendering

Indledning til små og mellemstore modeller

Ikke sikker på, hvad du skal vælge?
Gennemse brugssager for at finde den anbefalede GPU.
Se brugs tilfælde

Udforsk, hvad du kan gøre med GPU-kraft

Fra din første model til produktions inferens kan du køre krævende GPU-arbejdsbelastninger uden at købe hardware eller begrunde CapEx.

Chat og LLM inference

Strøm chatbots, copilots og API'er med lav latency GPU ydeevne, der er tilgængelig døgnet rundt. Brug Ollama og Open WebUI, eller bringe din egen model med vLLM eller LangChain.

Anbefalet GPU: L40S
Server modeller op til 30B parametreStart Ollama med ét klikEnkel prissætning
Brug af inference

Tog & fine-tune modeller

Træn brugerdefinerede modeller og finjuster LLM'er med dedikeret VRAM. Checkpoints vedvarer ved genstart, så langvarige opgaver kan stoppe og genoptage uden at miste fremskridt.

Anbefalet GPU: A100 80GB
96 GB VRAMPermanente kontrolstederBygget til stor modeltræning
Deploy til AI træning

Byg & udforsk med AI

Spin op en GPU-instans og indstille din egen miljø på få minutter. Forbind dig via din browser eller terminal, og begynd derefter at iterere med det samme.

Anbefalet GPU: RTX 4090
Fuld root adgang til at installere din egen stackBrowser eller SSH terminal adgangTilgængelig nok til at køre hele dagen
Begynd at bygge

Generer billeder & video

Kør stabil diffusion, ComfyUI og gengivelse af opgaver med nok VRAM til højopløsningsudgang og batchbehandling.

Anbefalet GPU: RTX 4090
Tilstrækkelig VRAM til batch image jobsHurtig, overkommelig renderingIndbygget stabil diffusion støtte
Udskift til generation

Process & kodning video

Indkode, transkode og gengive video ved høj gennemstrømning med hardware acceleration, uden at binde dine egne maskiner sammen.

Anbefalet GPU: RTX PRO 6000 (Server)
Niende generation NVENC til hurtig, høj kvalitet kodningFuld hastighed 8K kodningKodning, der kører uafhængigt af din CPU
Deploy til kodning

Start hurtigere med færdige apps

Start forudkonfigurerede apps med ét klik, hoppe over manuel opsætning, og komme lige til arbejde.
Start nu
Start hurtigere med færdige apps
Betal kun, mens din GPU kører

Betal kun, mens din GPU kører

GPU'er faktureres timevis ved hjælp af credits fra én delt saldo. Tilføj credits efter behov, ødelæg din instans, når du er færdig, og bevar eventuelle uudnyttede credits til senere.

Hvorfor vælge Hostinger GPU til AI-arbejdsbelastninger

Betal kun for det, du bruger

Per-minut fakturering betyder, at du kun betaler for den computer, du bruger.

Klar om ca. 30 sekunder

Start forudkonfigurerede apps uden at installere drivere, containere eller afhængigheder.

Administrer fra ét dashboard

Overvåg brugen og administrer dine instanser, når du har brug for det.

Din arbejdsbelastning er klar. Så er GPU'erne.

Start på dedikerede GPU'er på få sekunder. Betal pr. time, uden længerevarende kontrakt eller hardware at købe.
Start nu
Din arbejdsbelastning er klar. Så er GPU'erne.

Hostinger GPU FAQs

Find svar på de oftest stillede spørgsmål om Hostinger GPU.
Ja. GPU-instanser faktureres pr. time i kreditter, og du bliver kun faktureret, mens en instans kører. Stop det, når du er færdig, er der ingen minimumsforpligtelse eller langvarig kontrakt.
Ødelæggelse af en instans er permanent og kan ikke tilbagekaldes. Alt, der ikke er gemt i vedvarende lagring, går tabt. Ved genstart, derimod genstartes instansen uden at slette den, forbliver dine filer og installation intakt.
Det afhænger hovedsageligt af modelstørrelsen. Små modeller og billedgenerering kører godt på RTX 4090 eller L40S, større modeller og seriøs træning drager fordel af A100 eller B200s ekstra VRAM. Hvis du ikke er sikker, matcher vores GPU-vælger din arbejdsbyrde med det rigtige valg.
Begge dele. Hver instans leveres med fuld terminal og SSH-adgang, så du kan installere alt, hvad du har brug for. Hvis du foretrækker at hoppe over opsætningen, er en-klik apps som Ollama klar til at blive implementeret fra starten.
Tilgængelighed ændres i realtid baseret på efterspørgsel og varierer efter område. Vi viser live tilgængelighed, før du implementerer, så du altid ved, hvad der faktisk er på lager, i stedet for at finde ud af det efter at have forpligtet dig.
At leje en GPU betyder, at du får adgang til grafikkraft med høj ydeevne over skyen i stedet for at købe den fysiske hardware. Du betaler kun for den beregningstid, du bruger, pr. time eller endda pr. sekund, og udbyderen håndterer vedligeholdelse, køling og driveropdateringer. Det er et almindeligt valg til AI-træning, maskinlærings inferens, 3D-rendering og andre opgaver, der kræver tung proceskraft uden forudgående omkostninger ved at eje en GPU.

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