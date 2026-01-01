Hostinger Agents

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Specialiserede AI-eksperter til SEO, markedsføring, indhold, salg, kundekommunikation og forretningsplanlægning.
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Vælg en opgave. Agenterne klarer resten.

Hvad Hostinger Agents kan gøre

Forretning og strategi

Valider din idé, form dit tilbud, og lav en klar plan.

Forretning og strategi

Brandidentitet

Generér logoer og billeder, der får din virksomhed til at fremstå ensartet og professionel.

Brandidentitet

Markedsføring og SEO

Find relevante søgeord, gennemgå dine sider, og identificer måder at rangere højere på.

Markedsføring og SEO

Planlægning af opgaver

Få AI-support til tilbagevendende opgaver, beslutninger og næste trin.

Planlægning af opgaver

Generisk AI vs. Hostinger Agents

Generisk AI venter på instruktioner. Hostinger Agents vejleder dig hvert eneste skridt på vejen.

En generisk chatbot

  • Venter på den perfekte prompt.
  • Du skal vide, hvad du skal spørge om.
  • Giver generiske svar.
  • Endeløse frem-og-tilbage-beskeder.

Hostinger Agents

  • Kom i gang med færdige løsninger.
  • Vejleder dig ved at stille de rigtige spørgsmål.
  • Fungerer med din Hostinger-konto.
  • Leverer komplette resultater.

Spring prompten over. Start med en opgave.

Vælg det, du vil have løst, følg en færdig skabelon, og få et brugbart resultat med det samme.
Vælg en opgave
Følg de guidede trin
Få et brugsklart resultat
Kom i gang
Spring prompten over. Start med en opgave.

Usikker på, hvor du skal begynde? Tag en ekspert med

Virksomhedsrådgiver

Jeg validerer dine idéer, identificerer vækstmuligheder og hjælper dig med at beslutte, hvad næste skridt er.
Jeg skriver webtekster, blogindlæg og produktbeskrivelser, der skaber forbindelse til din målgruppe.
Jeg vil afsløre de søgeord, de søger efter, identificere, hvad der holder din hjemmeside tilbage, og vise dig, hvor konkurrenterne kommer foran.
Jeg hjælper dig med at planlægge din lancering, lægge en måneds indholdsplan og finde de kanaler, der er værd at satse på.
Jeg vil udarbejde vigtige juridiske dokumenter, forklare kontrakter, før du underskriver, og hjælpe dig med at undgå dyre fejl.
Kom i gang
Brugsscenarier

Hvad vil du gerne have hjælp til?

Vælg det, du har brug for, følg en færdig guide, og få et praktisk resultat, du kan bruge.

Planlæg opslag på sociale medier

Planlæg opslag på sociale medier

Planlæg og offentliggør opslag automatisk.
Skab markedsføringsindhold

Skab markedsføringsindhold

Generér annoncer og marketingtekster baseret på din hjemmeside.
Skriv SEO-blogindlæg

Skriv SEO-blogindlæg

Generér blogindlæg med indbygget søgeordsanalyse.
Generer hjemmesidetekster

Generer hjemmesidetekster

Opret tekster til dine sider på få minutter.
Find potentielle kunder, og tag kontakt

Find potentielle kunder, og tag kontakt

Opdag potentielle kunder og send outreach automatisk.
Skriv professionelle e-mails

Skriv professionelle e-mails

Beskriv situationen og få et poleret udkast til en e-mail.
Draft a privacy policy

Draft a privacy policy

Udarbejd en klar privatlivspolitik, der er skræddersyet til din virksomhed.
Gennemgå dine priser

Gennemgå dine priser

Få feedback om dine priser, omkostninger, marginer og prismodel.
Klar til at hjælpe med hverdagens forretningsopgaver.
150+
Færdigheder
Tilslut de værktøjer, du allerede bruger.
1.000
Apps
Betroet af virksomheder verden over.
50+
Lande dækket

Vælg, hvordan du starter med AI Agents

1.000 kreditter hver måned
Opdateres automatisk, ingen handling nødvendig.
150+ brugsklare færdigheder
Organiseret efter opgave, herunder blogindlæg, SEO-audits og annoncetekster.
Forbind dine yndlingsapps
Brug Gmail, Notion, Slack, WhatsApp og 1.000+ værktøjer i dit workflow.
Skab billeder, logoer og brandede visuelle elementer
Skab visuelle aktiver hurtigere med AI-assistance.
Valider forretningsidéer og priser
Få feedback, før du investerer tid og penge.
Upload filer og spor versioner
Forhåndsvis arbejde og gem hver version.
Automatiser din to-do-liste
Planlæg tilbagevendende opgaver og lad din agent tage sig af dem.

24 måneder

53% rabat
74,99kr.
34,99kr./md.
Mest populære

12 måneder

52,99kr./md.

3 måneder

59,99kr./md.

1 måned

74,99kr./md.

Fornyes ved 49,99 kr./md. Priserne er eksklusive gældende skatter og afgifter.

Fornyes ved 49,99 kr./md. Priserne er eksklusive gældende skatter og afgifter.

Tag ikke bare vores ord for det

Se, hvad kunder over hele verden siger om deres oplevelse med Hostinger.
Charlie Low og Dale Comley
Charlie Low og Dale Comley
Medstiftere af Nohma

"Vi bruger helt ærligt Hostinger som benchmark for vores egne teknikere, når de yder support."

Owen Phillips
Owen Phillips
Smed

"Jeg kunne administrere hosting, domænenavn og SSL-certifikat ét sted, hvilket var virkelig forfriskende."

Jordi Robert
Jordi Robert
Marketingekspert

"Hostinger er den bedste hostingudbyder, jeg nogensinde har brugt. Supporten er fantastisk, og priserne er uovertrufne."

Anna Franques
Anna Franques
Digital designer og udvikler

"Jeg har anbefalet mine kunder at migrere til Hostinger. Alt er nemt, og der kommer hele tiden nye funktioner."

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Virksomhedsejer

"Takket være Hostingers simple dashboard kan vi selv administrere vores WordPress-hjemmeside."

Medbring dine værktøjer
Forbindelser

Medbring dine værktøjer

Forbind tredjepartstjenester, så dine agenter kan bruge dem under chatten.
Start gratis
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Kalender

Google Kalender

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

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Ofte stillede spørgsmål

Hostinger Agents er en AI-drevet app, der giver dig et team af specialiserede agenter — hver især bygget til et specifikt forretningsområde såsom strategi, tekstforfatning, SEO, marketing, jura, kundekommunikation og salg. I stedet for én generisk chatbot får du fokuserede eksperter, du kan tale med når som helst, på et almindeligt sprog. Ingen tekniske færdigheder påkrævet.
Den er udviklet til selvstændige, side-hustlers og små virksomhedsejere, der klarer det hele selv. Hvis du nogensinde har ønsket dig en strateg, tekstforfatter, marketingekspert eller juridisk rådgiver lige ved hånden – så er det præcis det, Hostinger Agents giver dig.
I modsætning til generelle AI-chatbots er hver Hostinger Agent forhåndstrænet med dyb ekspertise inden for et specifikt forretningsområde. Du behøver ikke formulere den perfekte prompt – vælg blot en agent og en funktion, så guider den dig frem til et brugbart resultat.
Skills er forudbyggede opgaveskabeloner i hver agent. I stedet for selv at finde ud af, hvad du skal spørge om, vælger du en skill, og agenten guider dig gennem et konkret resultat – som at skrive et blogindlæg, lave søgeordsanalyse eller generere en privatlivspolitik. Skills er hurtigere, mere strukturerede og giver bedre resultater end at starte fra en tom samtale.
Nej. Du kan fortsætte en eksisterende samtale eller starte en ny – valget er dit. Uanset hvad husker agenten din virksomhedskontekst, dine præferencer og tidligere beslutninger på tværs af alle samtaler. En ny samtale starter aldrig fra bunden.

Vælg en opgave. Agenter får det gjort.

AI-specialister til planlægning, indhold, SEO og salg – klar, når du er.

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