Skills er forudbyggede opgaveskabeloner i hver agent. I stedet for selv at finde ud af, hvad du skal spørge om, vælger du en skill, og agenten guider dig gennem et konkret resultat – som at skrive et blogindlæg, lave søgeordsanalyse eller generere en privatlivspolitik. Skills er hurtigere, mere strukturerede og giver bedre resultater end at starte fra en tom samtale.