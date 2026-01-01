Ja. En agent får kun adgang til de konti og værktøjer, du forbinder den med, og du kan til enhver tid afbryde forbindelsen mellem dem. Dine samtaler er bundet til din konto, er ikke synlige for andre brugere, og bruges aldrig til at træne AI-modeller eller deles til reklame. Før en agent gør noget irreversibelt, pauser den og beder dig om at godkende det. Hostinger er ISO/IEC 27001:2022 certificeret og GDPR-kompatibel.