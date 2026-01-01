Giv AI et job, ikke bare en prompt

Med Hostinger kan du sætte agentisk AI til at arbejde på tværs af din virksomhed, køre din egen private agent eller forbinde AI til din eksisterende stack.

Én agent til de daglige forretningsopgaver

Hostinger Agent svarer til kunder, følger op på leads, skaber indhold og hjælper med at forbedre din SEO, alt fra én chat med almindeligt sprog.

Udforsk Hostinger Agent

Din egen agent, på dine egne præmisser

OpenClaw og Hermes Agent er private AI-agenter, som du selv kører. Begge er inkluderet i én administreret plan, klar på cirka 60 sekunder, uden behov for serveradministration.

Udforsk OpenClaw og Hermes

Du prompt. Din infrastruktur handler.

Hostinger Connector er en MCP-udvidelse, der lader dine AI-kodningsværktøjer læse og opdatere din Hostinger-opstilling. Deploy projekter, opdater DNS og tjek websteder uden at forlade din editor.

Udforsk Hostinger Connector

Gratis at installere. Fungerer med din aktive pakke.

Værktøjer og ressourcer til agent-AI

Agentmail

En automatiseret indbakke bygget til AI-agenter, inkluderet i alle Hostinger e-mail-abonnementer.

Udviklerdokumentation

Opsætningsvejledninger, værktøjsreferencer og godkendelsesdokumentation til Hostinger Connector.

Agenter handler. Du bevarer kontrollen.

Sikkerhed kommer først for alle agenter. Du vælger, hvad de kan få adgang til, godkender vigtige handlinger og tilbagekalder adgangen, når det er nødvendigt.

Du godkender vigtige handlinger

Agenter beder om dit samtykke, før de tager irreversible skridt.

Din installation er isoleret

Din instans er afbrudt, og legitimationsoplysninger forbliver skjult som standard.

Du kontrollerer adgang

Giv kun adgang, hvor det er nødvendigt, og tilbagekald den når som helst.
Agenter handler. Du bevarer kontrollen.
Tillid til millioner for at få arbejdet gjort.
4 mio.+
Kunder
Bygget og lanceret af folk som dig.
10+ mio.
Websteder oprettet
Tjener virksomheder over hele kloden.
150+
Lande
Her for det lange løb, siden dag ét.
20+
år

Tillid fra kunder verden over

Se hvad folk siger om deres oplevelse med Hostinger.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerer udviklingen med 45 %, hvor værktøjer som Hostinger Horizons forvandler naturligt sprog til fungerende prototyper på timer i stedet for uger. Adgangsbarrieren til at bygge software er dramatisk lavere.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at bygge det, du ønsker til din hjemmeside og dine kunder, ved hjælp af Hostingers HORIZONS AI! Helt fantastisk - se selv!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Elsker den måde, tingene udvikler sig på med @Hostinger Horizons! Den nye AI-opdatering har været virkelig sjov at interagere med. Den har ændret alt, ikke kun for mig, men også for mange andre jeg kender.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger fik Horizons til at fungere... Det er vildt, hvor hurtigt det lader alle implementere både front- og backend.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Jeg kan ikke fortælle jer, hvor længe dette projekt har ventet på min to-do-liste, INDTIL I lavede Horizons AI. Jeg ved ingenting om kodning af webapps. 0, og der er det. Mit drømmeprojekt, hvor jeg skal hjælpe andre, er LIVE. Hold da op!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger Horizons. Virkelig fede ting!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

Læs mere om agentisk AI

Guider, vejledninger og indsigter, der hjælper dig med at få mere ud af agentisk AI.
Hvad er agentisk AI? Definition, eksempler og hvordan det fungerer

Hvad er agentisk AI? Definition, eksempler og hvordan det fungerer

Agentisk AI er en avanceret form for kunstig intelligens, der selvstændigt kan sætte mål, planlægge, begrunde og tage handling for at nå et specifikt mål med minimal menneskelig tilsyn.

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Hvad er AI-agenter, og hvordan fungerer de? Med eksempler

Hvad er AI-agenter, og hvordan fungerer de? Med eksempler

AI-agenter, også kendt som autonome softwaresystemer eller intelligente digitale assistenter, er programmer designet til uafhængigt at udføre opgaver og træffe beslutninger for at nå specifikke mål.

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Sådan opsættes Hermes Agent (administreret eller selvhostet)

Sådan opsættes Hermes Agent (administreret eller selvhostet)

Du kan konfigurere Hermes Agent på to måder: Brug en administreret plan, der håndterer serveren og vedligeholdelsen for dig, eller self-host det med Docker på en virtuel privat server (VPS).

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Agentisk AI FAQs

Alt du behøver at vide om Hostingers agentiske AI-produkter
Agentic AI beskriver AI-systemer, der agerer uafhængigt for at udføre opgaver i flere trin i stedet for at besvare én prompt ad gangen. I stedet for at vente på instruktioner i hvert trin, tager den et mål, opdeler det i trin og arbejder sig igennem dem. Den kan kalde API'er, søge på nettet og bruge anden software på egen hånd, og den kontrollerer sine egne resultater og ændrer kurs, når noget ikke fungerer. Denne autonomi er det, der adskiller den fra en chatbot.
Et AI-værktøj reagerer på en prompt og stopper, så en person skal guide hvert trin. Agentic AI tager et mål og kører hele jobbet, hvorved trinnene selv bestemmes. Et AI-værktøj kan f.eks. udarbejde en e-mail for dig. Agentic AI undersøger emnet, skriver e-mailen og sender den, og justerer derefter, hvis noget går galt undervejs. Forskellen er omfang og uafhængighed, enkeltstående opgaver med et menneske i loopet versus komplette arbejdsgange uden et.
Hostinger Agent håndterer forretningsarbejde fra én chat, med færdigheder til salg, kundeservice, SEO, markedsføring, HR og økonomi. OpenClaw og Hermes Agent er private agenter, du kører selv, på en administreret plan eller din egen VPS, med begge inkluderet i en plan. For udviklere bringer Hostinger Connector AI-kodningsværktøjer til din hosting via MCP, Agentic Mail giver agenter programmerbar e-mail, og Agentic Commerce forbereder din butik for købere, der sender en AI-agent til at købe for dem.
Hostinger Agent fungerer fra en enkelt chat og opretter forbindelse til over 1.000 værktøjer, herunder Gmail, Slack og Notion. Brug det som en AI-salgsagent til outreach og forslag, en AI-kundeserviceagent til svar og anmeldelser, en SEO AI-agent til søgeordforskning og kontrol på siden, en AI-markedsføringsagent til kampagner og lanceringer, en AI-agent til indholdsmarkedsføring til blogs og nyhedsbreve, en AI-agent til sociale medier til indlæg og overskrifter, en HR-AI-agent til jobindlæg og politikker, en AI-agent til rapportering og prognoser eller en AI-agent til indkøb til leverandørforskning.
Ja. En agent får kun adgang til de konti og værktøjer, du forbinder den med, og du kan til enhver tid afbryde forbindelsen mellem dem. Dine samtaler er bundet til din konto, er ikke synlige for andre brugere, og bruges aldrig til at træne AI-modeller eller deles til reklame. Før en agent gør noget irreversibelt, pauser den og beder dig om at godkende det. Hostinger er ISO/IEC 27001:2022 certificeret og GDPR-kompatibel.
Ja. OpenClaw og Hermes Agent er begge private agenter, du kører selv. En administreret plan er den nemmeste vej, da Hostinger håndterer opsætning, opdateringer og sikkerhed, og en plan omfatter begge apps. Hvis du vil have root-adgang og dine egne server specifikationer, kan du selv-hoste en af dem på en VPS i stedet.
Ja, med ét klik fra hPanel. De er separate applikationer, så dine konfigurationer og samtalehistorik ikke overføres, og du starter på ny med den nye app. Det er værd at notere noget vigtigt, før du skifter.
Ja. Hostinger Connector lader AI-kodningsværktøjer arbejde direkte med din hosting-oprettelse, og Agentic Mail giver dine agenter deres egen indbakke til automatiseret arbejde. AI passer ind i dit eksisterende arbejdsproces i stedet for at erstatte det.
Hostinger Agent starter fra 34,99 kr./md. og indeholder 1.000 kreditter, der opdateres automatisk hver måned. Managed OpenClaw og Hermes Agent er 40,99 kr./md., fornyes ved 81,99 kr./md., med begge apps inkluderet.
Nej. Hostinger Agent er bygget til virksomhedsejere, og de administrerede apps håndterer serveroprettelsen for dig, så der er intet teknisk at konfigurere. Hostinger Connector er den, der er bygget til udviklere, og den installeres i den editor, du allerede bruger.

Klar til at sætte agentisk AI i gang?

Uanset om du automatiserer din virksomhed, driver din egen AI-agent eller forbinder AI til din stak, kan du komme i gang i dag.
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