Adminer er et enkeltfils PHP-databasehåndteringsværktøj, der leverer omfattende administrationsfunktioner på tværs af 11+ databasesystemer – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB og mere – via én samlet webgrænseflade. Oprindeligt skabt som et slankere alternativ til phpMyAdmin, kræver det ingen kompleks installation og er klar til brug umiddelbart efter implementering.

På trods af sit minimale fodaftryk dækker Adminer hele spektret af databaseoperationer: visning og redigering af poster, kørsel af SQL-forespørgsler med syntaksfremhævning, administration af brugere og tilladelser, import og eksport af data og visning af skemarelationer. Dets rene design gør det lige nyttigt til hurtig fejlfinding under udvikling og rutinemæssig administration i produktionsmiljøer.