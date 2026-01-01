Installer Adminer med 1-klik-installation
Letvægts og fuldt udstyret databasehåndteringsværktøj, der understøtter MySQL, PostgreSQL, SQLite og otte flere systemer.
Vælg en VPS-pakke til Adminer
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Adminer
Adminer er et enkeltfils PHP-databasehåndteringsværktøj, der leverer omfattende administrationsfunktioner på tværs af 11+ databasesystemer – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB og mere – via én samlet webgrænseflade. Oprindeligt skabt som et slankere alternativ til phpMyAdmin, kræver det ingen kompleks installation og er klar til brug umiddelbart efter implementering.
På trods af sit minimale fodaftryk dækker Adminer hele spektret af databaseoperationer: visning og redigering af poster, kørsel af SQL-forespørgsler med syntaksfremhævning, administration af brugere og tilladelser, import og eksport af data og visning af skemarelationer. Dets rene design gør det lige nyttigt til hurtig fejlfinding under udvikling og rutinemæssig administration i produktionsmiljøer.
Vigtige funktioner i Adminer
11+ databasesystemer
Administrer MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB og mere fra en enkelt grænseflade, hvilket eliminerer behovet for at vedligeholde separate værktøjer for hver databasetype.
Øjeblikkelig implementering
Pakket som en enkelt PHP-fil uden afhængigheder ud over en webserver, er Adminer tilgængelig umiddelbart efter lancering med nul konfigurationsomkostninger.
SQL-forespørgselseditor
Udfør brugerdefinerede SQL-forespørgsler med syntaksfremhævning og strukturerede resultater, hvilket gør det ligetil at inspicere data, fejlfinde forespørgsler eller udføre engangsmigrationer.
Import og eksport
Importer og eksporter data i SQL- og CSV-formater til sikkerhedskopier, migreringer og deling af data med eksterne værktøjer eller teammedlemmer.
Bruger- og tilladelsesadministration
Opret, rediger og fjern databasebrugere og deres rettigheder direkte fra web-brugerfladen, hvilket fjerner behovet for kommandolinjeadgang under rutinemæssige adgangskontrolændringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Adminer
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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