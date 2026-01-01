Implementer Alexandrie i enkeltklikinstallation
Selvhostet vidensbase med udvidet Markdown, fuldtekstsøgning og granulære dokumentbaserede tilladelser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Alexandrie
Alexandrie er en selvhostet vidensbase- og dokumentationsplatform bygget med Go og Nuxt 4. Den tilbyder en omfattende Markdown-editor med KaTeX-matematiske udtryk, farvede callout-bokse og et kommandocenter til fuldtekstsøgning på tværs af alle dine dokumenter. Et fem-niveaus tilladelsessystem pr. dokument giver dig mulighed for at holde nogle noter private, dele andre med dit team og udgive udvalgte sider offentligt – alt sammen fra en enkelt installation.
Selvhosting af Alexandrie holder dine dokumenter, noter og uploadede filer på infrastruktur, du selv kontrollerer. Den indbyggede S3-kompatible objektlagring håndterer filuploads uden en ekstern tjeneste, og et-klik backup og gendannelse lader dig sikre hele vidensbasen uden manuelle databaseeksport.
Vigtige funktioner i Alexandrie
Udvidet Markdowneditor
Skriv med KaTeX matematiske udtryk, farvede calloutcontainere og rige indlejringer ved hjælp af en CodeMirror 6 editor designet til struktureret dokumentation.
Femniveautilladelser
Tildel detaljerede adgangsniveauer pr. dokument — fra fuldt privat til offentligt læsbart — så den samme installation understøtter personlige noter, teamwikier og offentlige dokumenter samtidig.
Fuldtekstkommandosøgning
Et tastaturdrevet kommandocenter søger øjeblikkeligt på tværs af alle dine dokumenter, hvilket gør store vidensbaser navigerbare uden manuel mappegennemgang.
Indbygget fillagring
Et integreret S3-kompatibelt objektlager håndterer filoverførsler og medievedhæftninger uden at kræve en ekstern lagertjeneste eller CDN-konto.
SSO og OIDC login
Godkend med Google, GitHub, Microsoft eller Discord via OIDC, hvilket eliminerer behovet for at administrere separate brugerkonti for hvert teammedlem.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Alexandrie
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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