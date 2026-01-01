Alexandrie er en selvhostet vidensbase- og dokumentationsplatform bygget med Go og Nuxt 4. Den tilbyder en omfattende Markdown-editor med KaTeX-matematiske udtryk, farvede callout-bokse og et kommandocenter til fuldtekstsøgning på tværs af alle dine dokumenter. Et fem-niveaus tilladelsessystem pr. dokument giver dig mulighed for at holde nogle noter private, dele andre med dit team og udgive udvalgte sider offentligt – alt sammen fra en enkelt installation.

Selvhosting af Alexandrie holder dine dokumenter, noter og uploadede filer på infrastruktur, du selv kontrollerer. Den indbyggede S3-kompatible objektlagring håndterer filuploads uden en ekstern tjeneste, og et-klik backup og gendannelse lader dig sikre hele vidensbasen uden manuelle databaseeksport.