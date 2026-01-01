Udrul 1Backend med enkeltklikinstallation
Selvhostet platform til at bygge AI-applikationer med skalerbare mikrotjenester og mikrofrontends.
Vælg en VPS-pakke til 1Backend
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med 1Backend
1Backend er en open source-platform til at levere AI-applikationer som sammensættelige mikrotjenester og mikro-frontends, alt sammen fra en enkelt selvhostet kontrolplan. Den samler brugerstyring, tilladelser, hemmeligheder, konfiguration, routing, fillagring og en AI-model-tjeneste, så teams kan fokusere på applikationslogikken i stedet for at sammensætte infrastruktur.
Selvhosting af 1Backend på din egen VPS holder prompts, modelvægte, hemmeligheder og kundedata inden for den infrastruktur, du kontrollerer. Indbyggede tjenester lancerer lokale LLM'er og stable diffusion-containere efter behov, hvilket giver dig en produktionsklar backend til AI-produkter uden per-token leverandørlåsning.
Vigtige funktioner i 1Backend
AI-mikrotjenestekøretid
Start og orkestrer AI-containere – herunder lokale LLM'er og billedmodeller – direkte fra backend, uden ekstern orkestrator påkrævet.
Indbygget identitet
Brugerkonti, roller, tilladelser, organisationer og API-nøgler leveres som standard, så hver ny tjeneste automatisk arver godkendelse.
Hemmeligheder og konfiguration
Krypteret hemmelig lagring og app-specifikke konfigurationstjenester holder API-nøgler og indstillinger ude af kode og versionskontrol.
Microfrontendhosting
Betjen flere frontend-applikationer gennem et enkelt routinglag, så uafhængige teams kan udrulle UI-moduler uden at genopbygge hele applikationen.
Bootstrapmanifests
Definer ruter, tilladelser, konfigurationer og hemmeligheder i YAML-manifestfiler for reproducerbare infrastruktur-som-kode-implementeringer på tværs af miljøer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre 1Backend
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.