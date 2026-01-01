1Backend er en open source-platform til at levere AI-applikationer som sammensættelige mikrotjenester og mikro-frontends, alt sammen fra en enkelt selvhostet kontrolplan. Den samler brugerstyring, tilladelser, hemmeligheder, konfiguration, routing, fillagring og en AI-model-tjeneste, så teams kan fokusere på applikationslogikken i stedet for at sammensætte infrastruktur.

Selvhosting af 1Backend på din egen VPS holder prompts, modelvægte, hemmeligheder og kundedata inden for den infrastruktur, du kontrollerer. Indbyggede tjenester lancerer lokale LLM'er og stable diffusion-containere efter behov, hvilket giver dig en produktionsklar backend til AI-produkter uden per-token leverandørlåsning.