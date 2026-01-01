Alerta er en open source-platform til alarmstyring og -konsolidering, der samler alarmer fra Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch og dusinvis af andre overvågningsværktøjer i en enkelt webkonsol i realtid. Ved at deduplikere og korrelere indgående alarmer eliminerer Alerta alarmstorme og giver vagthold et klart overblik over, hvad der faktisk udløses, og hvad der betyder mest.

Selv-hosting af Alerta på en VPS giver dit driftsteam fuld kontrol over alarminfrastruktur, opbevaringspolitikker og autentificering – uden at sende overvågningsdata til en tredjepartstjeneste. Indbygget multi-tenancy betyder, at én Alerta-instans kan betjene flere teams eller klientmiljøer samtidigt.