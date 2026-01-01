Udrul Alerta med ét-klik installation
Open source-alarmstyringsplatform, der samler overvågningsalarmer fra enhver kilde i et enkelt realtids-dashboard.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Alerta
Alerta er en open source-platform til alarmstyring og -konsolidering, der samler alarmer fra Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch og dusinvis af andre overvågningsværktøjer i en enkelt webkonsol i realtid. Ved at deduplikere og korrelere indgående alarmer eliminerer Alerta alarmstorme og giver vagthold et klart overblik over, hvad der faktisk udløses, og hvad der betyder mest.
Selv-hosting af Alerta på en VPS giver dit driftsteam fuld kontrol over alarminfrastruktur, opbevaringspolitikker og autentificering – uden at sende overvågningsdata til en tredjepartstjeneste. Indbygget multi-tenancy betyder, at én Alerta-instans kan betjene flere teams eller klientmiljøer samtidigt.
Vigtige funktioner i Alerta
Multikildeindtagelse
Modtag advarsler fra Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch og mere via en enkelt REST API uden at omkonfigurere dit overvågningssystem.
Alarmdeduplikering
Automatisk deduplikering og korrelation af gentagne alarmer, så vagthavende ingeniører ser én handlingsbar post i stedet for hundredvis af identiske notifikationer.
Vedligeholdelsesvinduer
Definer blackout-perioder efter tjeneste, miljø eller tag for at undertrykke forventede alarmer under planlagt vedligeholdelse uden at deaktivere monitorer.
Multitenancy
Betjen flere teams eller klientmiljøer fra en enkelt Alerta-instans ved hjælp af kundevisninger og scoped API-nøgler.
Fleksibel autentifikation
Godkend med Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 eller Azure AD — ingen tredjepartsidentitetsudbyder påkrævet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Alerta
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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