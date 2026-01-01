Udrul Uptime Kuma med et-klik-installation.
Smuk selvhostet oppetidsovervågning til hjemmesider, API'er og tjenester med statussider og flerkanalsadvarsler.
Vælg en VPS-pakke til Uptime Kuma
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Uptime Kuma
Uptime Kuma er et selvhostet overvågningsværktøj med et strømlinet realtids-dashboard til sporing af tilgængeligheden af hjemmesider, API'er, TCP-porte, DNS-poster, Docker-containere og mere. Det kontrollerer mål med konfigurerbare intervaller og sender advarsler i det øjeblik, noget går ned.
Selvhosting på en VPS giver dig en vedvarende monitor, der kører døgnet rundt uafhængigt af din lokale maskine. Du kan oprette offentlige statussider for dine tjenester, konfigurere notifikationskanaler, herunder Telegram, Discord, Slack, e-mail og webhooks, og spore historiske oppetidsprocenter over tid.
Vigtige funktioner i Uptime Kuma
Multitypeovervågning
Overvåg HTTP/HTTPS-endepunkter, TCP/UDP-porte, DNS-opslag, Docker-containere og databaser fra et enkelt dashboard.
Offentlige statussider
Opret brandede offentlige statussider for at kommunikere servicestatus til dine kunder uden at afsløre interne overvågningsdetaljer.
Rige notifikationer
Send nedetidsadvarsler via Telegram, Discord, Slack, e-mail, PagerDuty, webhooks og 90+ andre notifikationskanaler.
Oppetidshistorik
Spor historisk tilgængelighed med oppetidsprocentdiagrammer og responstidsgrafer for at identificere pålidelighedstendenser.
Certifikatovervågning
Overvåg udløbsdatoer for SSL-certifikater, og få advarsler, før certifikaterne udløber, for at forhindre uventede HTTPS-fejl.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Uptime Kuma
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.