Uptime Kuma er et selvhostet overvågningsværktøj med et strømlinet realtids-dashboard til sporing af tilgængeligheden af hjemmesider, API'er, TCP-porte, DNS-poster, Docker-containere og mere. Det kontrollerer mål med konfigurerbare intervaller og sender advarsler i det øjeblik, noget går ned.

Selvhosting på en VPS giver dig en vedvarende monitor, der kører døgnet rundt uafhængigt af din lokale maskine. Du kan oprette offentlige statussider for dine tjenester, konfigurere notifikationskanaler, herunder Telegram, Discord, Slack, e-mail og webhooks, og spore historiske oppetidsprocenter over tid.