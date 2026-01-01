Implementer Apache HertzBeat med enkeltklikinstallation
Open source agentløs realtids-observerbarhedsplatform til overvågning af servere, databaser og cloudtjenester.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Apache HertzBeat
Apache HertzBeat er en fællesskabsdrevet, agentløs observerbarhedsplatform, der overvåger servere, databaser, middleware, cloudtjenester og brugerdefinerede HTTP- og JMX-slutpunkter via konfigurerbare protokolskabeloner. I stedet for at installere samlere på hvert mål afspørger den slutpunkter via SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP og snesevis af andre protokoller og gengiver derefter dashboards, alarmer og statussider fra én samlet grænseflade.
Selv-hosting af HertzBeat på din VPS holder overvågningsdata, alarmregler og mållegitimationsoplysninger inden for infrastruktur, du kontrollerer, uden pris pr. metric eller leverandørbinding. Den medfølgende PostgreSQL- og VictoriaMetrics-stak gemmer konfiguration og tidsserie-metrics lokalt, hvilket gør implementeringen fuldt selvstændig fra dag ét.
Vigtige funktioner i Apache HertzBeat
Agentløs overvågning
Afspørg servere, databaser og API'er via SSH, SNMP, JDBC, JMX og HTTP uden at installere samlere på hver målmaskine.
Tærskelalarmering
Definer advarselsregler med udtryksbaserede tærskler og lever notifikationer til e-mail, Slack, Discord, Telegram, webhooks og SMS-udbydere.
Offentlige statussider
Udgiv kundevendte statussider, der rapporterer om oppetid og hændelser for udvalgte overvågede tjenester uden at afsløre interne dashboards.
Brugerdefinerede protokoller
Tilføj nye overvågningstyper ved at skrive YAML-applikationsskabeloner, så niche-systemer kan observeres uden at vente på leverandørintegrationer.
Medfølgende tidsserielager
Leveres med VictoriaMetrics til effektiv langtidslagring af metrikker og PostgreSQL til konfiguration, hvilket fjerner behovet for at tilslutte eksterne databaser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache HertzBeat
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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