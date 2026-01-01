Apache HertzBeat er en fællesskabsdrevet, agentløs observerbarhedsplatform, der overvåger servere, databaser, middleware, cloudtjenester og brugerdefinerede HTTP- og JMX-slutpunkter via konfigurerbare protokolskabeloner. I stedet for at installere samlere på hvert mål afspørger den slutpunkter via SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP og snesevis af andre protokoller og gengiver derefter dashboards, alarmer og statussider fra én samlet grænseflade.

Selv-hosting af HertzBeat på din VPS holder overvågningsdata, alarmregler og mållegitimationsoplysninger inden for infrastruktur, du kontrollerer, uden pris pr. metric eller leverandørbinding. Den medfølgende PostgreSQL- og VictoriaMetrics-stak gemmer konfiguration og tidsserie-metrics lokalt, hvilket gør implementeringen fuldt selvstændig fra dag ét.