Apache Druid er en højtydende realtidsanalysedatabase, der er specialbygget til OLAP-forespørgsler på under et sekund på hændelsesdrevet data. Oprindeligt udviklet hos Metamarkets og nu et Apache top-level projekt, driver Druid brugerrettet analyse, netværkstelemetri, applikationsydeevneovervågning og klikstrømsdashboards hos virksomheder som Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft og Walmart.

Selv-hosting af Druid på din VPS giver dig en kolonneorienteret forespørgselsmotor optimeret til streamingindtagelse fra Kafka og Kinesis, tidsseriefiltrering og aggregeringer med høj samtidighed – uden cloud-gebyrer pr. forespørgsel eller leverandørlåsning. Den indbyggede webkonsol håndterer SQL-udforskning, indtagelsesspecifikationer, datakildestyring og klyngesundhed fra en enkelt browserfane.