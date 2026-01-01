Installer Apache Druid med enkeltklikinstallation
Realtidsanalyse-database designet til hurtige slice-and-dice forespørgsler på streaming- og historiske hændelsesdata i stor skala.
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Hvad du kan bygge med Apache Druid
Apache Druid er en højtydende realtidsanalysedatabase, der er specialbygget til OLAP-forespørgsler på under et sekund på hændelsesdrevet data. Oprindeligt udviklet hos Metamarkets og nu et Apache top-level projekt, driver Druid brugerrettet analyse, netværkstelemetri, applikationsydeevneovervågning og klikstrømsdashboards hos virksomheder som Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft og Walmart.
Selv-hosting af Druid på din VPS giver dig en kolonneorienteret forespørgselsmotor optimeret til streamingindtagelse fra Kafka og Kinesis, tidsseriefiltrering og aggregeringer med høj samtidighed – uden cloud-gebyrer pr. forespørgsel eller leverandørlåsning. Den indbyggede webkonsol håndterer SQL-udforskning, indtagelsesspecifikationer, datakildestyring og klyngesundhed fra en enkelt browserfane.
Vigtige funktioner i Apache Druid
Indbygget webkonsol
Browserbaseret brugerflade til SQL-forespørgsler, indtagelsesspecifikationer, datakildestyring og overvågning af klyngesundhed uden en separat klient.
Indtagelse i realtid
Stream begivenheder fra Kafka, Kinesis eller HTTP ind i forespørgselsbare datakilder på få sekunder, med garantier for præcis én gangs levering.
Kolonnebaseret tidsserielager
Kolonneorienteret lagring med bitmapindekser og tidsbaseret partitionering leverer filtre og aggregeringer på under et sekund på milliarder af rækker.
Lambda-arkitektur
Et samlet forespørgselslag på tværs af streamings- og batchdatakilder lader dashboards flette realtidshændelser med historisk kontekst transparent.
SQL og nativeforespørgsler
Standard ANSI SQL plus en JSON-baseret native query API giver analytikere og applikationer fleksibel adgang til de samme datakilder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache Druid
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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