Docspell er en open source, selvhostet dokumenthåndteringsserver designet til bunker af papir, der er blevet scannet, downloadet eller e-mailet. Den kører OCR på indgående filer, udtrækker datoer, korrespondenter og beløb ved hjælp af NLP og gemmer de strukturerede metadata sammen med det originale dokument, så hele arkivet bliver fuldtekstsøgbart. Tags, brugerdefinerede felter, mapper og gemte forespørgsler gør det praktisk at administrere husholdningspapirarbejde, freelancefakturaer eller småvirksomhedsregistre over mange år.

Selvhosting af Docspell på din egen VPS holder det mest følsomme papirarbejde – skatteregistre, medicinske regninger, juridiske dokumenter, offentlige formularer – inden for infrastruktur, du kontrollerer, snarere end en SaaS-dokumenttjeneste. Implementeringen leveres med PostgreSQL til lagring, Solr til fuldtekstsøgning og Docspell restserveren plus joex-worker til OCR og konvertering, hvor tilmelding ved første besøg opretter den konto, der ejer dokumentarkivet.