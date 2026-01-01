Installer Docspell med et-klik installation.
Selvhostet dokumentorganisator, der automatisk tagger scanninger, e-mails og PDF'er og gør dem fuldtekstsøgbare.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Docspell
Docspell er en open source, selvhostet dokumenthåndteringsserver designet til bunker af papir, der er blevet scannet, downloadet eller e-mailet. Den kører OCR på indgående filer, udtrækker datoer, korrespondenter og beløb ved hjælp af NLP og gemmer de strukturerede metadata sammen med det originale dokument, så hele arkivet bliver fuldtekstsøgbart. Tags, brugerdefinerede felter, mapper og gemte forespørgsler gør det praktisk at administrere husholdningspapirarbejde, freelancefakturaer eller småvirksomhedsregistre over mange år.
Selvhosting af Docspell på din egen VPS holder det mest følsomme papirarbejde – skatteregistre, medicinske regninger, juridiske dokumenter, offentlige formularer – inden for infrastruktur, du kontrollerer, snarere end en SaaS-dokumenttjeneste. Implementeringen leveres med PostgreSQL til lagring, Solr til fuldtekstsøgning og Docspell restserveren plus joex-worker til OCR og konvertering, hvor tilmelding ved første besøg opretter den konto, der ejer dokumentarkivet.
Vigtige funktioner i Docspell
OCR + NLP ekstraktion
Kører OCR på hver scanning, udtrækker derefter datoer, korrespondenter, beløb og kontakter, så hvert dokument ankommer i indbakken allerede forhåndsklassificeret.
Fuldtekstsøgning
Solr-understøttet fuldtekstsøgning på tværs af alle dokumenter — fakturaer, kontrakter, kvitteringer, e-mailvedhæftninger — med filtre efter tag, mappe og felt.
E-mail og mappeimport
Hent postkassevedhæftninger via IMAP, accepter HTTP-uploads fra scannere, og overvåg en mappe for filer, der er overført via SCP eller rsync.
Tags og brugerdefinerede felter
Annoter dokumenter med tags, organisationsetiketter, brugerdefinerede felter (beløb, kontraktdatoer, udløbsdatoer) og gemte søgninger, der opdateres automatisk.
Flerbruger og flerlejer
Hvert "kollektiv" er et isoleret arbejdsområde med sine egne brugere, dokumenter og metadata, så familier eller små teams deler én instans, uden at data krydses.
Dokumentkonvertering
Konverterer indgående HTML-, Office-, billed- og e-mailfiler til søgbare PDF'er via WeasyPrint, Unoconv og Tesseract til et ensartet arkiv.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Docspell
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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