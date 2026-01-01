Implementer Nextcloud med et-klik-installation
Selvhostet produktivitetssuite med filsynkronisering, samarbejdsredigering, kalender og videoopkald — dine data, din infrastruktur.
Vælg en VPS-pakke til Nextcloud
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Nextcloud
Nextcloud er en omfattende open source-produktivitetsplatform, der erstatter Google Workspace og Dropbox med filsynkronisering, dokumentredigering i realtid, kalender, kontakter, videokonferencer og meget mere. Med desktop- og mobilklienter til alle platforme integreres den problemfrit i daglige arbejdsgange, samtidig med at alle data opbevares på din egen server.
Selv-hosting af Nextcloud på din VPS eliminerer abonnementsgebyrer pr. bruger, fjerner lagerbegrænsninger pålagt af cloud-udbydere og giver dig fuld kontrol over, hvor følsomme filer og kommunikation opbevares – afgørende for teams med compliance-krav eller bekymringer om privatlivets fred.
Vigtige funktioner i Nextcloud
Filsynkronisering og deling
Synkroniser filer på tværs af alle dine enheder med desktop- og mobilapps, og del med kolleger eller kunder ved hjælp af adgangskodebeskyttede, udløbende links.
Samarbejdsdokumentredigering
Rediger dokumenter, regneark og præsentationer i realtid med OnlyOffice- eller Collabora-integration – intet Microsoft 365-abonnement nødvendigt.
Kalender og Kontakter
Administrer kalendere og kontakter med fuld CalDAV/CardDAV-understøttelse, der synkroniserer indbygget med iOS-, Android-, macOS- og Windows-klienter.
Videoopkald og Chat
Nextcloud Talk tilbyder ende-til-ende-krypterede videoopkald og teambeskeder direkte i din Nextcloud-instans, ingen tredjepartstjeneste påkrævet.
Appøkosystem
Udvid funktionaliteten med over 300 apps fra Nextcloud App Store, der dækker alt fra e-mail til projektstyring og ende-til-ende-kryptering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Nextcloud
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.