Nextcloud er en omfattende open source-produktivitetsplatform, der erstatter Google Workspace og Dropbox med filsynkronisering, dokumentredigering i realtid, kalender, kontakter, videokonferencer og meget mere. Med desktop- og mobilklienter til alle platforme integreres den problemfrit i daglige arbejdsgange, samtidig med at alle data opbevares på din egen server.

Selv-hosting af Nextcloud på din VPS eliminerer abonnementsgebyrer pr. bruger, fjerner lagerbegrænsninger pålagt af cloud-udbydere og giver dig fuld kontrol over, hvor følsomme filer og kommunikation opbevares – afgørende for teams med compliance-krav eller bekymringer om privatlivets fred.