Installer En Otter Wiki med et-klik installation.
Minimalistisk selvhostet wiki med Git-understøttet sidehistorik, Markdown-redigering og brugeradgangskontrol i en enkelt container.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med An Otter Wiki
En Otter Wiki er en letvægts selvhostet wiki, der gemmer alle sider i et Git-arkiv og brugerdata i SQLite — ingen separat databasetjeneste påkrævet. Skrevet i Python med en ren Bootstrap-grænseflade, understøtter den Markdown-redigering, filvedhæftninger og en komplet sideversionshistorik understøttet af Git-commits.
Selvhosting på din VPS holder alt wiki-indhold under din kontrol, med finkornede adgangsregler, der kan begrænse læsning og redigering til kun registrerede eller administratorgodkendte brugere. Det enkelt-container design betyder, at der ikke er noget at klargøre ud over en navngiven volumen og selve containeren.
Vigtige funktioner i An Otter Wiki
Git-baseret historik
Hver sideændring er automatisk en Git-commit, hvilket giver dig en komplet revisionshistorik, som du kan gennemse, sammenligne og gendanne via webgrænsefladen.
Markdownredigering
Skriv og rediger sider i Markdown med en live-forhåndsvisningseditor – ingen proprietære formater eller rich-text-låsning af nogen art.
Adgangskontrol
Læse-, skrive- og vedhæftningstilladelser konfigureres uafhængigt for anonyme besøgende, registrerede brugere og administratorgodkendte brugere.
Filvedhæftninger
Upload og indlejre billeder og filer direkte på wikisider, gemt sammen med sideindhold i den vedvarende datavolumen.
Brugeradministration
Indbygget registrering med valgfri e-mailbekræftelse og administratorgodkendelsesprocesser giver fuld kontrol over, hvem der kan bidrage.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre An Otter Wiki
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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