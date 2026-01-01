En Otter Wiki er en letvægts selvhostet wiki, der gemmer alle sider i et Git-arkiv og brugerdata i SQLite — ingen separat databasetjeneste påkrævet. Skrevet i Python med en ren Bootstrap-grænseflade, understøtter den Markdown-redigering, filvedhæftninger og en komplet sideversionshistorik understøttet af Git-commits.

Selvhosting på din VPS holder alt wiki-indhold under din kontrol, med finkornede adgangsregler, der kan begrænse læsning og redigering til kun registrerede eller administratorgodkendte brugere. Det enkelt-container design betyder, at der ikke er noget at klargøre ud over en navngiven volumen og selve containeren.