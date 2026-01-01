Op til 70% rabat på An Otter Wiki

Installer En Otter Wiki med et-klik installation.

Minimalistisk selvhostet wiki med Git-understøttet sidehistorik, Markdown-redigering og brugeradgangskontrol i en enkelt container.

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40,99  kr. /md.
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Installer En Otter Wiki med et-klik installation.

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66% rabat
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484,99  kr.
163,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med An Otter Wiki

En Otter Wiki er en letvægts selvhostet wiki, der gemmer alle sider i et Git-arkiv og brugerdata i SQLite — ingen separat databasetjeneste påkrævet. Skrevet i Python med en ren Bootstrap-grænseflade, understøtter den Markdown-redigering, filvedhæftninger og en komplet sideversionshistorik understøttet af Git-commits.

Selvhosting på din VPS holder alt wiki-indhold under din kontrol, med finkornede adgangsregler, der kan begrænse læsning og redigering til kun registrerede eller administratorgodkendte brugere. Det enkelt-container design betyder, at der ikke er noget at klargøre ud over en navngiven volumen og selve containeren.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i An Otter Wiki

Git-baseret historik

Hver sideændring er automatisk en Git-commit, hvilket giver dig en komplet revisionshistorik, som du kan gennemse, sammenligne og gendanne via webgrænsefladen.

Markdownredigering

Skriv og rediger sider i Markdown med en live-forhåndsvisningseditor – ingen proprietære formater eller rich-text-låsning af nogen art.

Adgangskontrol

Læse-, skrive- og vedhæftningstilladelser konfigureres uafhængigt for anonyme besøgende, registrerede brugere og administratorgodkendte brugere.

Filvedhæftninger

Upload og indlejre billeder og filer direkte på wikisider, gemt sammen med sideindhold i den vedvarende datavolumen.

Brugeradministration

Indbygget registrering med valgfri e-mailbekræftelse og administratorgodkendelsesprocesser giver fuld kontrol over, hvem der kan bidrage.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre An Otter Wiki

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Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

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Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

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Tjekker...

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