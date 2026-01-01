Implementer Apache JSPWiki med 1-klik installation.
Moden Java-baseret wiki-motor med indbygget versionsstyring, vedhæftninger, plugins og JAAS-understøttet adgangskontrol.
Vælg en VPS-pakke til Apache JSPWiki
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Apache JSPWiki
Apache JSPWiki er en funktionsrig, Java-baseret wiki-motor, der vedligeholdes som et Apache-projekt på topniveau. Sider gemmes som almindelige tekstfiler med fuld versionshistorik, mens vedhæftede filer, sideskabeloner og et stort bibliotek af medfølgende plugins gør den velegnet til dokumentationshubs, vidensbaser og intranet-samarbejdssteder, hvor stabilitet og lang levetid betyder mere end at jagte trends.
Selv-hosting af JSPWiki på din VPS giver dig en Apache-licenseret wiki, der kører udelukkende på din egen Tomcat-container, uden SaaS-afhængigheder, ingen prissætning pr. bruger og JAAS-baseret godkendelse, som du kan integrere med din egen identitetsstak. Alt fra wikisider til vedhæftede filer ligger på et enkelt vedvarende volumen, hvilket gør sikkerhedskopiering og migrering ligetil.
Vigtige funktioner i Apache JSPWiki
Versioneret sidehistorik
Hver redigering registreres af VersioningFileProvider, så du kan sammenligne revisioner og rulle uønskede ændringer tilbage til enhver tid.
Vedhæftninger og medier
Upload billeder, dokumenter og andre filer direkte til sider med en indbygget vedhæftningsudbyder, der gemmer alt på dit VPS-volumen.
JAAS adgangskontrol
Finkornede side- og gruppeadgange håndhæves via Java Authentication and Authorization Service, med udskiftelige backends til LDAP eller brugerdefinerede realms.
Plugin- og skabelonbibliotek
Udvid sider med medfølgende plugins til indholdsfortegnelser, søgning, RSS og dynamisk indhold, eller omdesign wiki'en med JSP-baserede side-skabeloner.
Apache opmærkningssyntaks
Skriv indhold i det lette JSPWiki-markup med makroer, inter-wiki-links og live-forhåndsvisning, mens du redigerer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache JSPWiki
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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