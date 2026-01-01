Apache JSPWiki er en funktionsrig, Java-baseret wiki-motor, der vedligeholdes som et Apache-projekt på topniveau. Sider gemmes som almindelige tekstfiler med fuld versionshistorik, mens vedhæftede filer, sideskabeloner og et stort bibliotek af medfølgende plugins gør den velegnet til dokumentationshubs, vidensbaser og intranet-samarbejdssteder, hvor stabilitet og lang levetid betyder mere end at jagte trends.

Selv-hosting af JSPWiki på din VPS giver dig en Apache-licenseret wiki, der kører udelukkende på din egen Tomcat-container, uden SaaS-afhængigheder, ingen prissætning pr. bruger og JAAS-baseret godkendelse, som du kan integrere med din egen identitetsstak. Alt fra wikisider til vedhæftede filer ligger på et enkelt vedvarende volumen, hvilket gør sikkerhedskopiering og migrering ligetil.