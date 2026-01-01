Installer WordPress med ét klik.
Verdens mest populære CMS, der driver over 40 % af alle hjemmesider, med tusindvis af temaer og plugins.
Vælg en VPS-pakke til WordPress
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med WordPress
WordPress er verdens mest populære content management system (CMS), der driver over 40 % af alle hjemmesider på internettet. Det tilbyder en fleksibel publiceringsplatform til blogs, virksomhedshjemmesider, porteføljer, e-handelsbutikker og mere — med en visuel editor, et temasystem og et økosystem af titusinder af plugins.
Selvhostet WordPress på en VPS giver dig fuld kontrol over dit websteds ydeevne, sikkerhed og data uden månedlige platformgebyrer. Denne skabelon inkluderer MySQL til pålidelig databaselagring, og routing gennem den forudinstallerede Traefik reverse proxy sikrer automatisk HTTPS for dit domæne fra den første implementering.
Vigtige funktioner i WordPress
Massivt pluginøkosystem
Vælg mellem over 60.000 gratis og premium plugins for at tilføje e-handel, SEO, formularer, caching og enhver anden funktionalitet.
Temabibliotek
Anvend fra tusindvis af gratis og kommercielle temaer for øjeblikkeligt at ændre din sides design uden at røre ved kode.
Visuel blokeditor
Byg sider med Gutenberg blokeditoren ved hjælp af træk-og-slip layoutværktøjer, der ikke kræver kendskab til kodning.
Multisitesupport
Kør et netværk af WordPress-sider fra en enkelt installation, og del temaer og plugins på tværs af alle websteder.
WooCommerceklar
Installer WooCommerce for at omdanne WordPress til en fuldt udstyret e-handelsbutik med produkter, kassefunktion og betalinger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre WordPress
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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