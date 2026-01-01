WordPress er verdens mest populære content management system (CMS), der driver over 40 % af alle hjemmesider på internettet. Det tilbyder en fleksibel publiceringsplatform til blogs, virksomhedshjemmesider, porteføljer, e-handelsbutikker og mere — med en visuel editor, et temasystem og et økosystem af titusinder af plugins.

Selvhostet WordPress på en VPS giver dig fuld kontrol over dit websteds ydeevne, sikkerhed og data uden månedlige platformgebyrer. Denne skabelon inkluderer MySQL til pålidelig databaselagring, og routing gennem den forudinstallerede Traefik reverse proxy sikrer automatisk HTTPS for dit domæne fra den første implementering.