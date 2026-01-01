Jitsi Meet er en gratis videokonferenceplatform med åben kildekode, der kører fuldstændigt i browseren ved hjælp af WebRTC, uden at deltagere behøver plugins, apps eller konti. Udviklet af teamet bag den populære offentlige tjeneste meet.jit.si og brugt af 8x8 i deres kommercielle cloud-platform, understøtter Jitsi Meet HD-video, skærmdeling, end-to-end-kryptering, optagelse, livestreaming til YouTube, håndsrækninger, afstemninger, breakout-rum og live-undertekster lige ud af boksen.

Selv-hosting af Jitsi Meet på din egen VPS giver organisationer og fællesskaber ubegrænsede mødeminutter for ubegrænsede deltagere, hvor hver lyd- og videostream dirigeres af din egen infrastruktur i stedet for at passere gennem en tredjeparts SaaS, der kunne ændre priser, begrænse båndbredde eller analysere mødemetadata.