Installer Jitsi Meet med et-klik-installation.
Selvhostet videokonferenceplatform med skærmdeling, ende-til-ende-kryptering og ingen gebyrer pr. deltager – et Zoom-alternativ.
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Hvad du kan bygge med Jitsi Meet
Jitsi Meet er en gratis videokonferenceplatform med åben kildekode, der kører fuldstændigt i browseren ved hjælp af WebRTC, uden at deltagere behøver plugins, apps eller konti. Udviklet af teamet bag den populære offentlige tjeneste meet.jit.si og brugt af 8x8 i deres kommercielle cloud-platform, understøtter Jitsi Meet HD-video, skærmdeling, end-to-end-kryptering, optagelse, livestreaming til YouTube, håndsrækninger, afstemninger, breakout-rum og live-undertekster lige ud af boksen.
Selv-hosting af Jitsi Meet på din egen VPS giver organisationer og fællesskaber ubegrænsede mødeminutter for ubegrænsede deltagere, hvor hver lyd- og videostream dirigeres af din egen infrastruktur i stedet for at passere gennem en tredjeparts SaaS, der kunne ændre priser, begrænse båndbredde eller analysere mødemetadata.
Vigtige funktioner i Jitsi Meet
Browserbaserede videoopkald
Deltagere tilmelder sig fra enhver moderne browser uden at installere software, plugins eller oprette konti – del en URL, og konferencer starter øjeblikkeligt.
Skærmdeling og optagelse
Del applikationer, browserfaner eller hele skærme under opkald, med valgfri mødeoptagelse og livestreaming til YouTube eller andre RTMP-slutpunkter.
End-to-end-kryptering
Valgfri E2EE til en-til-en-opkald og små gruppemøder holder lyd- og videostreams krypterede fra afsender til modtager, selv fra selve serveren.
Grupperum og afstemninger
Opdel større møder i mindre breakoutgrupper til diskussion, afhold liveafstemninger, ræk hånden op, og brug reaktioner for interaktiv konferencedynamik.
Direkte undertekster og opkald
Valgfri integration med Jigasi for SIP-opkald og live undertekstning gør møder tilgængelige for telefonopkaldere og deltagere, der har brug for udskrifter.
Ingen sædepriser
Afhold ubegrænsede møder med ubegrænsede deltagere på din egen VPS – ingen gebyrer pr. deltager, ingen tidsbegrænsninger for møder, ingen opgraderingsprompter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Jitsi Meet
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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