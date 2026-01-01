Joomla er et modent, open source content management system med over 100 millioner downloads, der driver alt fra personlige blogs og fællesskabsportaler til virksomhedsapplikationer og offentlige hjemmesider. Dets avancerede brugerstyring, indbyggede flersprogede support til over 75 sprog og tusindvis af udvidelser gør det til en af de mest fleksible CMS-platforme, der findes.

Selv-hosting af Joomla på din egen VPS giver dig dedikerede ressourcer, fuld PHP- og MySQL-konfigurationskontrol og ingen delt hosting-begrænsninger – så dit websted skalerer med dit publikum uden uforudsigelig ydeevne eller gebyrer pr. besøgende.