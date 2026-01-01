Installer Joomla med enkeltklikinstallation.
Kraftfuld open source CMS til at bygge dynamiske hjemmesider, portaler og webapplikationer med flersproget understøttelse.
Vælg en VPS-pakke til Joomla
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Joomla
Joomla er et modent, open source content management system med over 100 millioner downloads, der driver alt fra personlige blogs og fællesskabsportaler til virksomhedsapplikationer og offentlige hjemmesider. Dets avancerede brugerstyring, indbyggede flersprogede support til over 75 sprog og tusindvis af udvidelser gør det til en af de mest fleksible CMS-platforme, der findes.
Selv-hosting af Joomla på din egen VPS giver dig dedikerede ressourcer, fuld PHP- og MySQL-konfigurationskontrol og ingen delt hosting-begrænsninger – så dit websted skalerer med dit publikum uden uforudsigelig ydeevne eller gebyrer pr. besøgende.
Vigtige funktioner i Joomla
Indbygget flersproget
Administrer indhold på over 75 sprog indbygget – ingen tredjeparts-plugins nødvendige, hvilket gør det ideelt for internationale virksomheder og organisationer.
Avanceret Adgangskontrol
Definer detaljerede tilladelser med flere brugergrupper og adgangsniveauer, så du præcist kan styre, hvem der kan oprette, redigere eller udgive indhold.
Tusindvis af udvidelser
Udvid Joomla med skabeloner, komponenter, moduler og plugins fra Joomla Extensions Directory for at tilføje enhver funktionalitet, dit websted kræver.
Indbyggede SEO-værktøjer
Generer brugervenlige URL'er, metabeskrivelser og sitemaps som standard for at forbedre søgemaskinerangeringer uden yderligere plugins.
Indholdsversionering
Spor alle ændringer til artikler og gendan til enhver tidligere version, beskytter dit indhold mod utilsigtede redigeringer eller uønskede revisioner.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Joomla
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
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