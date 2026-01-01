Udrul TensorZero med et-klik installation
Open source LLMOps-gateway, der forener inferens, observerbarhed, evalueringer og optimering i en enkelt Rust-drevet platform.
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Hvad du kan bygge med TensorZero
TensorZero er en open source LLMOps-platform, der kombinerer en højtydende Rust-gateway med indbygget observerbarhed, evalueringer og optimeringsarbejdsgange. I modsætning til multi-værktøjsstakke, der sammensætter en proxy, en tracer og en finjusteringspipeline, behandler TensorZero hver inferens, feedbacksignal og optimeringskørsel som en del af én feedback-loop — og omdanner produktionstrafik til det datasæt, der forbedrer dine prompts, modeller og routingbeslutninger.
Selv-hosting af TensorZero på din egen VPS beholder prompts, traces og feedbackdata i infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyr pr. opkald eller tokenkvoter på observerbarhed. Det inkluderede ClickHouse-lager skalerer til millioner af inferenser, mens gatewayen proxyer OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock og snesevis af andre udbydere bag en enkelt OpenAI-kompatibel API.
Vigtige funktioner i TensorZero
Samlet LLM-gateway
Proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM og snesevis af andre udbydere via en enkelt OpenAI-kompatibel API skrevet i højtydende Rust.
Indbygget observability
Hver inferens registreres automatisk i ClickHouse med alle input, output, latenstid og omkostninger – ingen separat sporingsservice er påkrævet.
Produktionsfeedbacksløjfe
Vedhæft brugerfeedback, evalueringer og målinger til enhver inferens for at opbygge det mærkede datasæt, der driver prompt- og modeloptimering.
Automatiseret optimering
Kør indbyggede arbejdsgange for at finjustere modeller, destillere fra større modeller og benchmarte promptvarianter direkte fra din produktionstrafik.
Struktureret inferens
Definer skemaer, skabeloner og varianter i kode, så promptændringer er versionerede, typesikre og routable uden at genudrulle din applikation.
Open source-selvhostet
Apache 2.0-licenseret og kører udelukkende på din egen infrastruktur – dine prompter, sporinger og feedbackdata forlader aldrig din VPS.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre TensorZero
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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