TensorZero er en open source LLMOps-platform, der kombinerer en højtydende Rust-gateway med indbygget observerbarhed, evalueringer og optimeringsarbejdsgange. I modsætning til multi-værktøjsstakke, der sammensætter en proxy, en tracer og en finjusteringspipeline, behandler TensorZero hver inferens, feedbacksignal og optimeringskørsel som en del af én feedback-loop — og omdanner produktionstrafik til det datasæt, der forbedrer dine prompts, modeller og routingbeslutninger.

Selv-hosting af TensorZero på din egen VPS beholder prompts, traces og feedbackdata i infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyr pr. opkald eller tokenkvoter på observerbarhed. Det inkluderede ClickHouse-lager skalerer til millioner af inferenser, mens gatewayen proxyer OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock og snesevis af andre udbydere bag en enkelt OpenAI-kompatibel API.