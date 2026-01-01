Dify er verdens mest populære open source LLM-applikationsudviklingsplatform, der tilbyder en visuel grænseflade til opbygning af AI-arbejdsgange, RAG-pipelines, AI-agenter og chatbot-applikationer. Med understøttelse af over 100 LLM-udbydere, herunder OpenAI, Anthropic, Google Gemini og lokale modeller via Ollama, lader Dify teams prototype og implementere produktionsklare AI-applikationer uden at skrive kompleks orkestreringskode.

Selv-hosting af Dify på din egen VPS sikrer, at alle dokumenter, indlejringer, samtaler og API-nøgler forbliver under din fulde kontrol. Denne implementering inkluderer en indbygget Weaviate-vektordatabase til semantisk søgning, sandboxed kodeudførelse og SSRF-beskyttelse for sikker AI-applikationsudvikling.