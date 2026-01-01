Installer Dify med étklik-installation
Open source LLM-applikationsplatform til at bygge AI-arbejdsgange, RAG-pipelines og chatbots visuelt.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Dify
Dify er verdens mest populære open source LLM-applikationsudviklingsplatform, der tilbyder en visuel grænseflade til opbygning af AI-arbejdsgange, RAG-pipelines, AI-agenter og chatbot-applikationer. Med understøttelse af over 100 LLM-udbydere, herunder OpenAI, Anthropic, Google Gemini og lokale modeller via Ollama, lader Dify teams prototype og implementere produktionsklare AI-applikationer uden at skrive kompleks orkestreringskode.
Selv-hosting af Dify på din egen VPS sikrer, at alle dokumenter, indlejringer, samtaler og API-nøgler forbliver under din fulde kontrol. Denne implementering inkluderer en indbygget Weaviate-vektordatabase til semantisk søgning, sandboxed kodeudførelse og SSRF-beskyttelse for sikker AI-applikationsudvikling.
Vigtige funktioner i Dify
Visuel workfloweditor
Byg komplekse AI-pipelines ved at kæde LLM-kald, API-integrationer og betinget logik sammen med træk-og-slip.
RAG-pipeline
Indlæs dokumenter, generer indlejringer, og hent relevant viden med indbygget Weaviate vektordatabase.
AI-agent-rammeværk
Opret autonome agenter med værktøjskaldsfunktioner til websøgning, kodeudførelse og eksterne API'er.
100+ LLM-udbydere
Forbind til OpenAI, Anthropic, Google, Mistral og lokale modeller via Ollama med modelbelastningsfordeling og fallback.
Sandkassekodeudførelse
Kør Python og JavaScript sikkert i et isoleret miljø med indbygget SSRF-beskyttelse.
Prompt engineeringstudie
Design, versioner og A/B-teste prompts med et observabilitetsdashboard til logning og sporing.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dify
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
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