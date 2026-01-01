TimescaleDB udvider PostgreSQL med indbyggede tidsserieegenskaber, der pakker hypertables, automatisk partitionering, kontinuerlige aggregeringer og avanceret komprimering oven på den SQL-motor, som teams allerede kender. Fordi det er PostgreSQL under motorhjelmen, fungerer alle eksisterende drivere, ORM'er, BI-værktøjer og udvidelser — herunder PostGIS og pg_vector — fortsat uden ændringer.

Selv-hosting af TimescaleDB på din egen VPS holder højvolumentelemetri, IoT-sensorstrømme og finansielle tickdata under din kontrol uden prisfastsættelse per datapunkt eller udgangsgebyrer. HA-imaget samler Patroni og almindelige PostgreSQL-værktøjer, hvilket giver dig et produktionsklart grundlag for målepunkter, overvågning og analysearbejdsbelastninger.