Udrul TimescaleDB med ét klik.
Tidsseriedatabase bygget på PostgreSQL – der kombinerer SQL-kendskab med skalerbarheden og hastigheden fra en specialbygget TSDB.
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Hvad du kan bygge med TimescaleDB
TimescaleDB udvider PostgreSQL med indbyggede tidsserieegenskaber, der pakker hypertables, automatisk partitionering, kontinuerlige aggregeringer og avanceret komprimering oven på den SQL-motor, som teams allerede kender. Fordi det er PostgreSQL under motorhjelmen, fungerer alle eksisterende drivere, ORM'er, BI-værktøjer og udvidelser — herunder PostGIS og pg_vector — fortsat uden ændringer.
Selv-hosting af TimescaleDB på din egen VPS holder højvolumentelemetri, IoT-sensorstrømme og finansielle tickdata under din kontrol uden prisfastsættelse per datapunkt eller udgangsgebyrer. HA-imaget samler Patroni og almindelige PostgreSQL-værktøjer, hvilket giver dig et produktionsklart grundlag for målepunkter, overvågning og analysearbejdsbelastninger.
Vigtige funktioner i TimescaleDB
Hypertables
Partitionér automatisk tidsseriedata på tværs af segmenter for hurtige indsættelser og forespørgsler i en skala med milliarder af rækker, uden at ændre den måde, du skriver SQL på.
Indbygget komprimering
Kolonneorienteret komprimering reducerer typisk historiske data med 90%+, hvilket reducerer lageromkostningerne, samtidig med at nyere rækker forbliver hurtige at opdatere og forespørge.
Kontinuerlige aggregeringer
Materialiserede rollups opdateres inkrementelt i baggrunden, så dashboards over måneder eller år med rådata forbliver responsive på under et sekund.
Fuld PostgreSQL-kompatibilitet
Fungerer med alle PostgreSQL-klienter, ORM og udvidelser — herunder PostGIS til geospatial og pg_vector til AI-indlejringer — uden migrationsarbejde.
Dataopbevaringspolitikker
Slet eller reducer gamle datablokke automatisk efter en tidsplan, mens du bevarer aktive data på hurtig lagring og opfylder krav til opbevaring i henhold til lovgivningen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre TimescaleDB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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