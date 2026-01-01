Apache CouchDB er en open source NoSQL-dokumentdatabase, der gemmer data som JSON-dokumenter og eksponerer hver operation via en ren HTTP/REST API. I modsætning til de fleste databaser er CouchDB multi-primær af design — hver node accepterer læsninger og skrivninger, og ændringer flyder mellem noder (og endda browserklienter) gennem inkrementel replikering, der overlever netværkspartitioneringer og intermitterende forbindelse.

Selv-hosting af CouchDB på din egen VPS giver dig en produktionsklar database til offline-først mobilapps, edge-implementeringer og robuste webtjenester uden prissætning pr. dokument eller leverandørstyrede begrænsninger. Den medfølgende Fauxton webkonsol giver fuld administrativ adgang til forespørgsler, replikeringsopsætning, brugeradministration og redigering af designdokumenter.