Installer Apache CouchDB med et-klik-installation.
Multi-primær dokumentdatabase med en intuitiv HTTP/JSON API, designet til pålidelighed og offline-først replikering.
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Hvad du kan bygge med Apache CouchDB
Apache CouchDB er en open source NoSQL-dokumentdatabase, der gemmer data som JSON-dokumenter og eksponerer hver operation via en ren HTTP/REST API. I modsætning til de fleste databaser er CouchDB multi-primær af design — hver node accepterer læsninger og skrivninger, og ændringer flyder mellem noder (og endda browserklienter) gennem inkrementel replikering, der overlever netværkspartitioneringer og intermitterende forbindelse.
Selv-hosting af CouchDB på din egen VPS giver dig en produktionsklar database til offline-først mobilapps, edge-implementeringer og robuste webtjenester uden prissætning pr. dokument eller leverandørstyrede begrænsninger. Den medfølgende Fauxton webkonsol giver fuld administrativ adgang til forespørgsler, replikeringsopsætning, brugeradministration og redigering af designdokumenter.
Vigtige funktioner i Apache CouchDB
Multi-primærreplikering
Hver node accepterer skrivninger og synkroniserer ændringer inkrementelt – perfekt til aktiv-aktive klynger, kantnoder og mobil synkronisering med PouchDB eller Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Hver operation er en standard HTTP-anmodning, der returnerer JSON, hvilket gør CouchDB brugbar fra ethvert sprog eller runtime uden en native driver.
Fauxton Admin UI
Browserbaseret dashboard til at gennemse databaser, køre Mango-forespørgsler, redigere designdokumenter og konfigurere replikering.
Mango Query Language
MongoDB-stil JSON-forespørgselsyntaks med deklarative vælgere og indekser – ingen grund til at skrive JavaScript-visninger til almindelige opslag.
Kun-nedbrudsdesign
Append-only B-tree-lagring betyder, at CouchDB overlever pludseligt strømsvigt uden korruption og genopretter øjeblikkeligt ved genstart.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache CouchDB
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Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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