Apache Doris er en moderne, realtids MPP-analysedatabase, der bruges af tusindvis af organisationer, herunder JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan og ByteDance, til at drive dashboards, ad hoc-analyser og kundeorienterede analyser på hundredvis af terabyte data. Dens vektoriserede eksekveringsmotor, kolonnebaserede lagring og omkostningsbaserede optimeringsprogram leverer SQL på under et sekund på tværs af milliarder af rækker, samtidig med at den forbliver wire-kompatibel med MySQL-protokollen, så eksisterende BI-værktøjer og drivere kan oprette forbindelse uden ændringer.

Selv-hosting af Doris på din egen VPS holder forespørgselsforsinkelse, opbevaringspolitikker og indtagelsespipelines under direkte kontrol uden fakturering pr. forespørgsel eller leverandørbinding. Den medfølgende frontend leverer en integreret webkonsol til klyngestatus, forespørgselsprofilering og SQL-udforskning.