Udrul Apache Doris med énkliksinstallation
Højtydende MPP-analysedatabase til realtidsrapportering, ad hoc SQL og forenet datalagring i petabyte-skala.
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Hvad du kan bygge med Apache Doris
Apache Doris er en moderne, realtids MPP-analysedatabase, der bruges af tusindvis af organisationer, herunder JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan og ByteDance, til at drive dashboards, ad hoc-analyser og kundeorienterede analyser på hundredvis af terabyte data. Dens vektoriserede eksekveringsmotor, kolonnebaserede lagring og omkostningsbaserede optimeringsprogram leverer SQL på under et sekund på tværs af milliarder af rækker, samtidig med at den forbliver wire-kompatibel med MySQL-protokollen, så eksisterende BI-værktøjer og drivere kan oprette forbindelse uden ændringer.
Selv-hosting af Doris på din egen VPS holder forespørgselsforsinkelse, opbevaringspolitikker og indtagelsespipelines under direkte kontrol uden fakturering pr. forespørgsel eller leverandørbinding. Den medfølgende frontend leverer en integreret webkonsol til klyngestatus, forespørgselsprofilering og SQL-udforskning.
Vigtige funktioner i Apache Doris
MySQL-kompatibel SQL
Understøtter MySQL wire-protokollen, så JDBC, ODBC, BI-værktøjer og eksisterende dashboards kan forbinde til Doris uden kodeændringer.
Vektoriseret MPP-motor
Kolonnelagring med vektoriseret udførelse og en omkostningsbaseret optimering leverer SQL på under et sekund på tværs af milliarder af rækker.
Indtagelse i realtid
Stream Load, Routine Load fra Kafka og Flink/Spark-connectorer skubber friske data ind i forespørgselsbare tabeller på få sekunder.
Federerede søhusforespørgsler
Multi-Catalog læser Hive-, Iceberg-, Hudi-, Paimon- og JDBC-kilder direkte, så du kan forespørge på sødata uden at kopiere det.
Indbygget webkonsol
Frontend leveres med en browser-brugerflade til klyngestatus, kørsel af SQL, inspektion af forespørgselsprofiler og administration af brugere og roller.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache Doris
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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