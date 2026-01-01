Apache Amoro er et inkuberende Apache-projekt, der tilføjer et selvstyrende lag oven på åbne lakehouse-formater og giver et samlet web-dashboard til kataloger, tabeller og kontinuerlig selvoptimering. Det integreres med Flink, Spark og Trino, så platformsteams kan centralisere tabelvedligeholdelse, filkomprimering, snapshot-udløb og datalagringspolitikker på tværs af flere tabelformater fra ét sted.

Selv-hosting af Amoro bevarer katalogmetadata, tabelstatistik og optimeringsaktivitet på infrastruktur, du kontrollerer, fri for SaaS-gebyrer per tabel. Den medfølgende web-brugerflade viser tabelstørrelser, optimeringsfremskridt, snapshot-historik og SQL-terminaladgang, hvilket giver dataplatformsteams en operationel konsol, der ikke findes i rå Iceberg- eller Paimon-implementeringer.