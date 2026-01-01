Udrul Apache Amoro med ét klik installation
Open source-lakehouse-styringstjeneste til Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive og Paimon-tabeller.
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Hvad du kan bygge med Apache Amoro
Apache Amoro er et inkuberende Apache-projekt, der tilføjer et selvstyrende lag oven på åbne lakehouse-formater og giver et samlet web-dashboard til kataloger, tabeller og kontinuerlig selvoptimering. Det integreres med Flink, Spark og Trino, så platformsteams kan centralisere tabelvedligeholdelse, filkomprimering, snapshot-udløb og datalagringspolitikker på tværs af flere tabelformater fra ét sted.
Selv-hosting af Amoro bevarer katalogmetadata, tabelstatistik og optimeringsaktivitet på infrastruktur, du kontrollerer, fri for SaaS-gebyrer per tabel. Den medfølgende web-brugerflade viser tabelstørrelser, optimeringsfremskridt, snapshot-historik og SQL-terminaladgang, hvilket giver dataplatformsteams en operationel konsol, der ikke findes i rå Iceberg- eller Paimon-implementeringer.
Vigtige funktioner i Apache Amoro
Samlet Lakehousedashboard
Gennemse kataloger, skemaer, tabeller, øjebliksbilleder og partitioner på tværs af Iceberg-, Mixed-Iceberg-, Mixed-Hive- og Paimon-formater fra en enkelt web-brugerflade uden at skrive SQL.
Selvoptimerende motor
Komprimerer løbende små filer, sammenfletter sletninger og omskriver manifester i baggrunden, så streaming- og CDC-tabeller forbliver hurtige at forespørge på uden manuelle vedligeholdelsesopgaver.
Multiformatkatalog
Registrer interne Amoro-kataloger eller opret forbindelse til eksisterende Hive Metastore-, AWS Glue-, REST- og Hadoop-kataloger, og administrer hvert understøttet tabelformat fra ét kontrolplan.
Plug-in optimeringscontainere
Kør optimeringsopgaver på en lokal container ud af boksen, eller skaler ud til eksterne Flink-, Spark- eller Kubernetes-optimeringscontainere, efterhånden som datamængderne vokser.
Indbygget SQL-terminal
Forespørg og inspicer tabeller direkte fra dashboardet ved hjælp af den indlejrede lokale Spark-terminal, eller tilslut Kyuubi for delt produktionsklar SQL-adgang.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache Amoro
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Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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