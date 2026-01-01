Bar Assistant er en selvhostet webapplikation for cocktailentusiaster og hjemmebartendere, der ønsker at administrere deres ingredienshylde og opdage opskrifter baseret på, hvad de faktisk har ved hånden. Den går ud over en simpel opskriftsbog ved intelligent at tage højde for ingredienserstatninger, valgfrie komponenter og forældre-barn-ingrediensforhold — maksimerer antallet af cocktails, du kan lave ud fra dit nuværende lager uden en tur til butikken.

Denne skabelon samler Salt Rim webgrænsefladen, Bar Assistant API-serveren, Meilisearch til øjeblikkelig fuldtekstsøgning på tværs af din opskriftssamling og Redis til caching. Selvhosting betyder, at dine personlige opskriftsnoter, tilpassede cocktailkreationer og ingredienslager forbliver på din egen server i stedet for at være låst inde i en tredjepartsapp.