Udrul Bar Assistant med enkeltklikinstallation.
Selvhostet cocktailopskriftsstyring, der holder styr på dit barinventar og fortæller dig præcis, hvilke drinks du kan lave lige nu.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Bar Assistant
Bar Assistant er en selvhostet webapplikation for cocktailentusiaster og hjemmebartendere, der ønsker at administrere deres ingredienshylde og opdage opskrifter baseret på, hvad de faktisk har ved hånden. Den går ud over en simpel opskriftsbog ved intelligent at tage højde for ingredienserstatninger, valgfrie komponenter og forældre-barn-ingrediensforhold — maksimerer antallet af cocktails, du kan lave ud fra dit nuværende lager uden en tur til butikken.
Denne skabelon samler Salt Rim webgrænsefladen, Bar Assistant API-serveren, Meilisearch til øjeblikkelig fuldtekstsøgning på tværs af din opskriftssamling og Redis til caching. Selvhosting betyder, at dine personlige opskriftsnoter, tilpassede cocktailkreationer og ingredienslager forbliver på din egen server i stedet for at være låst inde i en tredjepartsapp.
Vigtige funktioner i Bar Assistant
Ingredienshyldematchning
Fortæl Bar Assistant, hvad du har i dit skab, og den viser dig med det samme, hvilke cocktails du kan lave, inklusive smarte match ved brug af ingrediensudskiftninger.
Hurtig fuldtekstsøgning
Meilisearch muliggør øjeblikkelig søgning på tværs af opskrifter, med filtrering efter tilberedningsmetode, ABV, glastype, tags og mere, så du finder den rette drink med det samme.
Opskriftsimport
Skrab opskrifter direkte fra cocktailhjemmesider eller opret dine egne, og organiser dem derefter i tematiske samlinger til forskellige lejligheder eller årstider.
Multi-brugertilladelser
Administrator-, moderator-, almindelige og gæsteroller lader dig drive en fælles bar for venner eller et team uden at give alle det samme adgangsniveau.
Fleksible eksportformater
Eksporter opskrifter som JSON, YAML, XML, Markdown eller printklare sider, så din samling aldrig er låst til et enkelt format eller en enkelt platform.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Bar Assistant
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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