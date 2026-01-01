Baby Buddy er en privatlivsfokuseret babytrackingapplikation, der hjælper forældre og omsorgspersoner med at registrere daglige aktiviteter, vækstmålinger og sundhedsinformation for spædbørn. Fodringsplaner, bleskift, søvnmønstre, vægt- og højdemålinger og medicinjournaler registreres alt sammen via en intuitiv webgrænseflade, der er designet til hurtig indtastning i travle forældreøjeblikke. Visuelle diagrammer og rapporter gør det nemt at identificere mønstre og dele data med børnelæger.

Selv-hosting af Baby Buddy betyder, at intime detaljer om dit barns udvikling og sundhed aldrig når tredjepartsservere eller reklameplatforme. Flere omsorgspersoner – forældre, bedsteforældre, babysittere – kan alle logge aktivitet fra enhver enhed, hvilket holder husstanden synkroniseret uden at skulle stole på en kommerciel app, der kan indstille sin service eller ændre sin privatlivspolitik.