Udrul Baby Buddy med et-klik-installation
Omfattende babysporingsapp, der hjælper forældre og omsorgspersoner med at overvåge madning, søvn, bleer og vækst privat.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Baby Buddy
Baby Buddy er en privatlivsfokuseret babytrackingapplikation, der hjælper forældre og omsorgspersoner med at registrere daglige aktiviteter, vækstmålinger og sundhedsinformation for spædbørn. Fodringsplaner, bleskift, søvnmønstre, vægt- og højdemålinger og medicinjournaler registreres alt sammen via en intuitiv webgrænseflade, der er designet til hurtig indtastning i travle forældreøjeblikke. Visuelle diagrammer og rapporter gør det nemt at identificere mønstre og dele data med børnelæger.
Selv-hosting af Baby Buddy betyder, at intime detaljer om dit barns udvikling og sundhed aldrig når tredjepartsservere eller reklameplatforme. Flere omsorgspersoner – forældre, bedsteforældre, babysittere – kan alle logge aktivitet fra enhver enhed, hvilket holder husstanden synkroniseret uden at skulle stole på en kommerciel app, der kan indstille sin service eller ændre sin privatlivspolitik.
Vigtige funktioner i Baby Buddy
Multiplejeradgang
Forældre, bedsteforældre og babysittere kan alle logge aktivitet samtidigt fra enhver enhed, så alle er afstemt om babyens nuværende rutine og behov.
Omfattende aktivitetssporing
Registrer fodringssessioner, bleskift, søvnperioder, mavetid, bade og mere med indbyggede timere, så logføring tager sekunder, selv under hektiske øjeblikke.
Vækst- og sundhedsjournaler
Spor vægt, højde og hovedomkreds over tid med visuelle diagrammer, som du kan dele direkte med sundhedspersonale ved børnelægeaftaler.
Mønsterrapporter
Visuelle rapporter afdækker tendenser i spisefrekvens, søvnvarighedsmønstre og bletællinger, hvilket hjælper forældre med at identificere rutiner og opdage uregelmæssigheder tidligt.
Fuldstændig databeskyttelse
Alle optegnelser forbliver på din egen server – ingen tredjeparts datadeling, ingen annonceringsprofiler og ingen risiko for at miste adgangen, hvis en kommerciel tjeneste lukker ned.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Baby Buddy
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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