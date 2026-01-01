AdventureLog er en open source-rejseadministrationsplatform til dokumentation af tidligere eventyr og planlægning af fremtidige rejser. Bygget med SvelteKit og Django med PostGIS-understøttelse, kombinerer den et interaktivt verdenskort til visualisering af destinationer med detaljerede rejseplanlægningsværktøjer, der dækker flerdagsrejseplaner, flyrejser, indkvartering og aktivitetschecklister.

I modsætning til kommercielle rejseapps, der gemmer dine rejser på tredjepartsservere, er AdventureLog fuldt selvhostet – dine fotos, lokationshistorik og personlige rejsenotater forbliver på infrastruktur, du kontrollerer. Samarbejdsfunktioner lader familier og rejsegrupper dele planer og dokumentere minder sammen, mens analyser sporer besøgte lande og regionale udforskningsstatistikker over tid.