Installer AdventureLog med et-klik installation.
Selvhostet rejsetracker og rejseplanlægger med interaktive kort, rejseplaner og fuldt dataejerskab.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med AdventureLog
AdventureLog er en open source-rejseadministrationsplatform til dokumentation af tidligere eventyr og planlægning af fremtidige rejser. Bygget med SvelteKit og Django med PostGIS-understøttelse, kombinerer den et interaktivt verdenskort til visualisering af destinationer med detaljerede rejseplanlægningsværktøjer, der dækker flerdagsrejseplaner, flyrejser, indkvartering og aktivitetschecklister.
I modsætning til kommercielle rejseapps, der gemmer dine rejser på tredjepartsservere, er AdventureLog fuldt selvhostet – dine fotos, lokationshistorik og personlige rejsenotater forbliver på infrastruktur, du kontrollerer. Samarbejdsfunktioner lader familier og rejsegrupper dele planer og dokumentere minder sammen, mens analyser sporer besøgte lande og regionale udforskningsstatistikker over tid.
Vigtige funktioner i AdventureLog
Interaktivt verdenskort
Visualiser hver destination, du har besøgt, på et verdenskort, hvilket giver dig et øjeblikkeligt og tilfredsstillende billede af, hvor langt dine rejser har bragt dig.
Flerdagsturplanlægning
Byg komplette rejseplaner med fly, overnatninger og aktiviteter organiseret dag for dag, så din rejseplanlægning samles ét sted i stedet for at være spredt ud over regneark og noter.
Detaljeret eventyrlogning
Dokumenter hver destination med datoer, beskrivelser, personlige bedømmelser og billedoverførsler, og skab en detaljeret rejsedagbog, der vokser med hver rejse.
Rejseanalyse
Spor statistik som besøgte lande, udforskede regioner og samlet tilbagelagt distance, og forvandl din rejsehistorik til meningsfulde personlige milepæle.
Samarbejdsrejser
Del eventyr og planlæg rejser sammen med familie eller rejsefæller, og hold alle opdateret om rejseplaner og minder uden at skulle bruge tredjeparts gruppeværktøjer til planlægning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre AdventureLog
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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