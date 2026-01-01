AirTrail er en open source personlig flysporingswebapp, der lader dig registrere hver flyvning, visualisere dine ruter på et interaktivt verdenskort og udforske statistikker om din rejsehistorik. Den understøtter import af flydata fra populære tjenester som MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt og JetLog, hvilket gør det nemt at opbygge en komplet log fra dag ét. Flerbrugersupport lader hvert husstandsmedlem vedligeholde en separat privat flyvedagbog på den samme instans.

Selv-hosting af AirTrail på din egen VPS holder din rejsehistorik privat og fuldt ud under din kontrol, uden abonnementsgebyrer og uden at en tredjepartstjeneste beholder dine data. Den første bruger, der registrerer sig, modtager automatisk adgang på ejerniveau.