Installer AirTrail med et-klik-installation
Open source personlig flyvedagbog til at logge, visualisere og analysere dine flyrejser på et interaktivt verdenskort.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med AirTrail
AirTrail er en open source personlig flysporingswebapp, der lader dig registrere hver flyvning, visualisere dine ruter på et interaktivt verdenskort og udforske statistikker om din rejsehistorik. Den understøtter import af flydata fra populære tjenester som MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt og JetLog, hvilket gør det nemt at opbygge en komplet log fra dag ét. Flerbrugersupport lader hvert husstandsmedlem vedligeholde en separat privat flyvedagbog på den samme instans.
Selv-hosting af AirTrail på din egen VPS holder din rejsehistorik privat og fuldt ud under din kontrol, uden abonnementsgebyrer og uden at en tredjepartstjeneste beholder dine data. Den første bruger, der registrerer sig, modtager automatisk adgang på ejerniveau.
Vigtige funktioner i AirTrail
Interaktivt Verdenskort
Se hver flyvning plottet på et verdenskort med rutelinjer, der forbinder hvert afgangs- og ankomststed, du har besøgt.
Flyhistorikimport
Importer eksisterende logfiler fra MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog og byAir for at udfylde din historik med det samme.
Rejsestatistik
Udforsk totaler og opdelinger for tilbagelagt distance, besøgte lande, benyttede lufthavne, flyselskaber og tid brugt i luften.
Flerbrugersupport
Del én AirTrail-instans med familie eller rejsefæller – hver bruger vedligeholder sin egen private flyvelog og statistik.
Offentlig flydeling
Generer et delbart link, så andre kan gennemse dit interaktive flykort uden at skulle have en konto.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre AirTrail
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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