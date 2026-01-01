DokuWiki er en letvægts, standardkompatibel wiki, der gemmer alt indhold i almindelige tekstfiler i stedet for en database. Dette filbaserede design holder opsætningen minimal og gør sikkerhedskopiering trivielt simpelt – kopier blot filerne. På trods af sin enkelhed tilbyder DokuWiki en fuldt udstyret redigeringsoplevelse, hierarkisk navneområdeorganisation, detaljerede adgangskontroller og et omfattende plugin-økosystem, der kan udvide funktionaliteten uden at tilføje infrastrukturel kompleksitet.

Selv-hosting af DokuWiki på din VPS holder din dokumentation privat og tilgængelig helt på dine egne betingelser. Der er ingen gebyrer pr. bruger, ingen eksterne serviceafhængigheder og ingen data, der forlader din infrastruktur – hvilket gør det til et pålideligt langsigtet valg for interne wikier, tekniske runbooks og teamvidensbaser af enhver størrelse.