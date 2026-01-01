Installer DokuWiki med enkeltklikinstallation
Enkel, databasefri wikiplatform til teknisk dokumentation og teamvidensbaser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med DokuWiki
DokuWiki er en letvægts, standardkompatibel wiki, der gemmer alt indhold i almindelige tekstfiler i stedet for en database. Dette filbaserede design holder opsætningen minimal og gør sikkerhedskopiering trivielt simpelt – kopier blot filerne. På trods af sin enkelhed tilbyder DokuWiki en fuldt udstyret redigeringsoplevelse, hierarkisk navneområdeorganisation, detaljerede adgangskontroller og et omfattende plugin-økosystem, der kan udvide funktionaliteten uden at tilføje infrastrukturel kompleksitet.
Selv-hosting af DokuWiki på din VPS holder din dokumentation privat og tilgængelig helt på dine egne betingelser. Der er ingen gebyrer pr. bruger, ingen eksterne serviceafhængigheder og ingen data, der forlader din infrastruktur – hvilket gør det til et pålideligt langsigtet valg for interne wikier, tekniske runbooks og teamvidensbaser af enhver størrelse.
Vigtige funktioner i DokuWiki
Ingen database nødvendig
Alt indhold lagres som almindelige tekstfiler, hvilket eliminerer den databaseopsætning og vedligeholdelsesbyrde, der er almindelig for andre wiki-platforme.
Versionsstyring indbygget
Hver redigering spores med en fuld diff-visning og tilbagerulning med ét klik, så ingen indholdsændring nogensinde går permanent tabt.
Fleksibel adgangskontrol
Brugergrupper og sideniveau-tilladelser giver dig mulighed for at begrænse eller åbne wikiens sektioner for præcis den rette målgruppe.
Omfattende pluginøkosystem
Hundredvis af community-plugins tilføjer funktioner som syntaksfremhævning, diagrammer, opgavelister og integrationer uden at røre ved kernekoden.
Nem backup
Fordi indhold er almindelige filer, er sikkerhedskopiering af hele wikien lige så simpelt som at kopiere en mappe eller inkludere den i enhver filbaseret sikkerhedskopieringsstrategi.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre DokuWiki
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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