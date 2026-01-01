Listmonk er en hurtig, open source-nyhedsbrevs- og maillisteplatform bygget med Go for maksimal effektivitet. Den håndterer millioner af abonnenter med minimalt ressourceforbrug, understøtter avanceret segmentering, personalisering og kampagneanalyse og fungerer med enhver SMTP-udbyder. Den rene admin-brugerflade gør administration af lister og afsendelse af kampagner ligetil uden den oppustethed, der kendetegner virksomhedsmarkedsføringsværktøjer.

Selv-hosting af Listmonk eliminerer SaaS-gebyrer pr. e-mail eller pr. abonnent, holder dine abonnentdata udelukkende på din egen infrastruktur og lader dig konfigurere afsendelsesrater og SMTP-udbydere præcis som dit workflow kræver – uden platformbegrænsninger eller leverandørlåsning.