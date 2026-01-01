Installer Listmonk med enkeltklikinstallation
Højtydende, selvhostet nyhedsbrev- og mailinglisteadministrator bygget til millioner af abonnenter.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Listmonk
Listmonk er en hurtig, open source-nyhedsbrevs- og maillisteplatform bygget med Go for maksimal effektivitet. Den håndterer millioner af abonnenter med minimalt ressourceforbrug, understøtter avanceret segmentering, personalisering og kampagneanalyse og fungerer med enhver SMTP-udbyder. Den rene admin-brugerflade gør administration af lister og afsendelse af kampagner ligetil uden den oppustethed, der kendetegner virksomhedsmarkedsføringsværktøjer.
Selv-hosting af Listmonk eliminerer SaaS-gebyrer pr. e-mail eller pr. abonnent, holder dine abonnentdata udelukkende på din egen infrastruktur og lader dig konfigurere afsendelsesrater og SMTP-udbydere præcis som dit workflow kræver – uden platformbegrænsninger eller leverandørlåsning.
Vigtige funktioner i Listmonk
Abonnentsegmentering
Opret målrettede kampagner ved at segmentere abonnenter med brugerdefinerede attributter og dynamiske forespørgselsbaserede lister.
Kampagneanalyse
Spor åbningsrater, klikrater, afvisninger og afmeldinger med detaljeret kampagnerapportering.
Flere SMTP-udbydere
Forbind enhver SMTP-udbyder med failover og hastighedsbegrænsning pr. udbyder for at maksimere leveringsevnen.
Skabelonsystem
Byg genanvendelige HTML- og almindeligtekst-e-mailskabeloner med variabeludskiftning til personlige kampagner.
REST API
Administrer abonnenter, lister og kampagner programmatisk via en omfattende REST API.
Privatliv og GDPR-værktøjer
Indbygget afmeldingsadministration, bouncehåndtering og værktøjer til dataeksport til overholdelse af lovgivningen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Listmonk
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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