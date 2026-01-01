Installer phpMyAdmin med ét klik.
Webbaseret administrationsværktøj til administration af MySQL- og MariaDB-databaser via en intuitiv grafisk brugerflade.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med phpMyAdmin
phpMyAdmin er det mest udbredte webbaserede administrationsværktøj til MySQL- og MariaDB-databaser, som millioner af udviklere og databaseadministratorer har stolet på i over to årtier. Det giver en omfattende grafisk grænseflade til at gennemse data, udføre SQL-forespørgsler, administrere tabeller og indekser, håndtere brugerrettigheder og importere eller eksportere data — alt sammen uden kommandolinjeadgang.
Denne implementering kører i vilkårlig servertilstand, hvilket giver dig mulighed for at oprette forbindelse til enhver MySQL- eller MariaDB-instans ved at indtaste dens legitimationsoplysninger ved login. Selv-hosting af phpMyAdmin på din egen VPS holder databasetrafikken inden for dit netværk og giver altid tilgængelig adgang sikret bag HTTPS.
Vigtige funktioner i phpMyAdmin
Visuel databasestyring
Gennemse, søg, rediger og slet poster på tværs af databaser og tabeller via en intuitiv webgrænseflade.
SQL-forespørgselseditor
Udfør forespørgsler med syntaksfremhævning, autoudfyldelse og en visuel forespørgselsbygger til komplekse operationer.
Import og eksport
Flyt data ind og ud ved hjælp af SQL, CSV, XML, JSON og andre populære formater med konfigurerbare indstillinger.
Brugerprivilegiestyring
Opret og administrer databasebrugerkonti med detaljerede tilladelseskontroller på tværs af MySQL-servere.
Multiserversupport
Opret forbindelse til forskellige MySQL- og MariaDB-instanser fra en enkelt phpMyAdmin-implementering ved hjælp af vilkårlig servertilstand.
Serverovervågning
Se database- og tabelstatistikker, spor serverstatusmålinger, og overvåg ydeevne i realtid.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre phpMyAdmin
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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