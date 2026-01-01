phpMyAdmin er det mest udbredte webbaserede administrationsværktøj til MySQL- og MariaDB-databaser, som millioner af udviklere og databaseadministratorer har stolet på i over to årtier. Det giver en omfattende grafisk grænseflade til at gennemse data, udføre SQL-forespørgsler, administrere tabeller og indekser, håndtere brugerrettigheder og importere eller eksportere data — alt sammen uden kommandolinjeadgang.

Denne implementering kører i vilkårlig servertilstand, hvilket giver dig mulighed for at oprette forbindelse til enhver MySQL- eller MariaDB-instans ved at indtaste dens legitimationsoplysninger ved login. Selv-hosting af phpMyAdmin på din egen VPS holder databasetrafikken inden for dit netværk og giver altid tilgængelig adgang sikret bag HTTPS.