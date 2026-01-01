Udrul Plik med enkeltklikinstallation
Skalerbar selvhostet midlertidig fildelingsplatform — ligesom WeTransfer, men under din fulde kontrol.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Plik
Plik er en open source-midlertidig fildelingsplatform, der lader dig uploade filer og dele sikre, udløbende links med hvem som helst — uden at være afhængig af tredjeparts skytjenester. Bygget med fokus på privatliv og fleksibilitet, understøtter den adgangskodebeskyttede uploads, engangs-downloadlinks, der forsvinder efter første adgang, og end-to-end-kryptering ved hjælp af age-protokollen.
Selv-hosting af Plik på din VPS betyder, at dine filer forbliver på infrastruktur, du kontrollerer, med konfigurerbare opbevaringsperioder og filstørrelsesgrænser. Den moderne Vue 3-webgrænseflade gør det nemt at administrere uploads, mens den indbyggede CLI-klient muliggør scriptede filoverførsler fra enhver platform.
Vigtige funktioner i Plik
Udløbende fillinks
Indstil en brugerdefineret levetid for hver upload, så delte filer automatisk udløber og slettes, og din lagerplads holdes ryddelig.
Engangsdownloads
Generer engangslinks, der selvdestruerer efter den første download, hvilket sikrer, at filer kun når den tiltænkte modtager.
Adgangskodebeskyttede uploads
Beskyt individuelle uploads med en adgangskode, så kun modtagere med de korrekte legitimationsoplysninger kan få adgang til de delte filer.
End-to-end-kryptering
Krypter filer klientside ved hjælp af age-protokollen før upload, så selv serveroperatøren ikke kan læse indholdet.
Flere lagerbackends
Gem filer lokalt eller opret forbindelse til S3, Google Cloud Storage eller OpenStack Swift for at skalere kapaciteten uden grænser.
CLI klientsupport
Upload og administrer filer direkte fra terminalen ved hjælp af den tværplatformede Go CLI-klient, hvilket muliggør scriptede og automatiserede overførsler.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Plik
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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