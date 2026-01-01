Plik er en open source-midlertidig fildelingsplatform, der lader dig uploade filer og dele sikre, udløbende links med hvem som helst — uden at være afhængig af tredjeparts skytjenester. Bygget med fokus på privatliv og fleksibilitet, understøtter den adgangskodebeskyttede uploads, engangs-downloadlinks, der forsvinder efter første adgang, og end-to-end-kryptering ved hjælp af age-protokollen.

Selv-hosting af Plik på din VPS betyder, at dine filer forbliver på infrastruktur, du kontrollerer, med konfigurerbare opbevaringsperioder og filstørrelsesgrænser. Den moderne Vue 3-webgrænseflade gør det nemt at administrere uploads, mens den indbyggede CLI-klient muliggør scriptede filoverførsler fra enhver platform.