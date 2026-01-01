Op til 70% rabat på Plik

Udrul Plik med enkeltklikinstallation

Skalerbar selvhostet midlertidig fildelingsplatform — ligesom WeTransfer, men under din fulde kontrol.

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40,99kr./md.
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Udrul Plik med enkeltklikinstallation

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Plik

Plik er en open source-midlertidig fildelingsplatform, der lader dig uploade filer og dele sikre, udløbende links med hvem som helst — uden at være afhængig af tredjeparts skytjenester. Bygget med fokus på privatliv og fleksibilitet, understøtter den adgangskodebeskyttede uploads, engangs-downloadlinks, der forsvinder efter første adgang, og end-to-end-kryptering ved hjælp af age-protokollen.

Selv-hosting af Plik på din VPS betyder, at dine filer forbliver på infrastruktur, du kontrollerer, med konfigurerbare opbevaringsperioder og filstørrelsesgrænser. Den moderne Vue 3-webgrænseflade gør det nemt at administrere uploads, mens den indbyggede CLI-klient muliggør scriptede filoverførsler fra enhver platform.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Plik

Udløbende fillinks

Indstil en brugerdefineret levetid for hver upload, så delte filer automatisk udløber og slettes, og din lagerplads holdes ryddelig.

Engangsdownloads

Generer engangslinks, der selvdestruerer efter den første download, hvilket sikrer, at filer kun når den tiltænkte modtager.

Adgangskodebeskyttede uploads

Beskyt individuelle uploads med en adgangskode, så kun modtagere med de korrekte legitimationsoplysninger kan få adgang til de delte filer.

End-to-end-kryptering

Krypter filer klientside ved hjælp af age-protokollen før upload, så selv serveroperatøren ikke kan læse indholdet.

Flere lagerbackends

Gem filer lokalt eller opret forbindelse til S3, Google Cloud Storage eller OpenStack Swift for at skalere kapaciteten uden grænser.

CLI klientsupport

Upload og administrer filer direkte fra terminalen ved hjælp af den tværplatformede Go CLI-klient, hvilket muliggør scriptede og automatiserede overførsler.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Plik

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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