AnonUpload er en letvægts PHP-fildelingsapplikation bygget op omkring et enkelt princip: del filer uden at efterlade spor. Den kræver ingen database, ingen brugerkonti og gemmer ingen metadata, der kunne identificere, hvem der uploadede eller downloadede en fil. Direkte filnavne eksponeres aldrig offentligt, og den valgfri downloadforsinkelsesfunktion forhindrer automatisk scraping, før filer når deres tilsigtede modtagere.

Selv-hosting af AnonUpload betyder, at dine filer aldrig passerer gennem tredjeparts-infrastruktur, der er underlagt overvågningsanmodninger eller databevaringsmandater. Du kontrollerer, hvilke filtyper der accepteres, hvor store uploads kan være, og hvem der kan få adgang til admin-grænsefladen – uden at skulle stole på nogen kommerciel anonym fildelingstjeneste, der kunne logge aktivitet på trods af privatlivskrav.