Installer AnonUpload med etklikinstallation.
Privatlivsfokuseret anonym fildelingsplatform uden database, ingen konti og ingen sporing påkrævet.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med AnonUpload
AnonUpload er en letvægts PHP-fildelingsapplikation bygget op omkring et enkelt princip: del filer uden at efterlade spor. Den kræver ingen database, ingen brugerkonti og gemmer ingen metadata, der kunne identificere, hvem der uploadede eller downloadede en fil. Direkte filnavne eksponeres aldrig offentligt, og den valgfri downloadforsinkelsesfunktion forhindrer automatisk scraping, før filer når deres tilsigtede modtagere.
Selv-hosting af AnonUpload betyder, at dine filer aldrig passerer gennem tredjeparts-infrastruktur, der er underlagt overvågningsanmodninger eller databevaringsmandater. Du kontrollerer, hvilke filtyper der accepteres, hvor store uploads kan være, og hvem der kan få adgang til admin-grænsefladen – uden at skulle stole på nogen kommerciel anonym fildelingstjeneste, der kunne logge aktivitet på trods af privatlivskrav.
Vigtige funktioner i AnonUpload
Ingen database påkrævet
Filer lagres direkte på filsystemet uden databaseopsætning eller vedligeholdelse, hvilket forenkler implementeringen og eliminerer en almindelig kilde til datalækager.
Skjulte filnavne
Originale filnavne eksponeres aldrig offentligt, så downloadere kan ikke udlede indhold, kilde eller uploaderens identitet fra URL'en eller mappevisningen.
Download Tidsforsinkelse
Konfigurer en venteperiode, før filer kan downloades, for at forhindre automatiske skrabere i at indsamle uploads, før de når de tiltænkte modtagere.
Konfigurerbare filtyper
Definer en præcis hvidliste over accepterede filtypenavne og indstil maksimale uploadstørrelsesgrænser på op til 10 GB for at matche dine specifikke delingsbehov.
Admin-grænseflade
Administrer uploads, overvåg lagerforbrug, og juster applikationsindstillinger via et indbygget adminpanel uden at røre ved serverens kommandolinje.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre AnonUpload
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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