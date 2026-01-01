Udrul Backrest étklikinstallation
Webbaseret brugerflade til restic, der gør planlagte sikkerhedskopier, gennemsyn og gendannelser tilgængelige fra enhver browser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Backrest
Backrest er en selvhostet webgrænseflade til restic, det hurtige og sikre backupprogram. Den indkapsler restics kraftfulde deduplikering og kryptering i en ren browserbaseret brugerflade, så du kan oprette backupplaner, planlægge dem med cron og gendanne individuelle filer uden nogensinde at røre kommandolinjen.
Fordi Backrest gemmer snapshots via restic, er backups krypteret i hvile og understøtter snesevis af storage-backends — lokal disk, S3-kompatibel objektlagring, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP og mere. Selvhosting af Backrest holder din backupkonfiguration og dine legitimationsoplysninger fuldstændig under din kontrol, uden abonnementsgebyrer eller leverandørlåsning.
Vigtige funktioner i Backrest
Planlagte backupplaner
Definer cron-baserede tidsplaner pr. repository, så sikkerhedskopier kører automatisk uden manuel indgriben.
Browserbaseret gendannelse
Gennemse snapshot-indhold og gendan individuelle filer eller mapper direkte fra web-brugerfladen.
Multi-backendlager
Gem sikkerhedskopier på lokal disk, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP og mere via native restic-backends.
End-to-end-kryptering
Alle snapshots krypteres af restic, før de forlader værten, hvilket sikrer, at data forbliver private på ethvert lagersystem.
Deduplikering og komprimering
Restic indholdsdefineret chunking deduplicerer data på tværs af snapshots, hvilket dramatisk reducerer lagerforbruget over tid.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Backrest
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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