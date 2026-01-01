Backrest er en selvhostet webgrænseflade til restic, det hurtige og sikre backupprogram. Den indkapsler restics kraftfulde deduplikering og kryptering i en ren browserbaseret brugerflade, så du kan oprette backupplaner, planlægge dem med cron og gendanne individuelle filer uden nogensinde at røre kommandolinjen.

Fordi Backrest gemmer snapshots via restic, er backups krypteret i hvile og understøtter snesevis af storage-backends — lokal disk, S3-kompatibel objektlagring, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP og mere. Selvhosting af Backrest holder din backupkonfiguration og dine legitimationsoplysninger fuldstændig under din kontrol, uden abonnementsgebyrer eller leverandørlåsning.