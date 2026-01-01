Op til 70% rabat på ArchiveBox

Installer ArchiveBox med étklikinstallation

Selvhostet internetarkiveringsplatform, der bevarer websider, videoer og dokumenter i flere formater for permanent adgang.

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59,99  kr. /md.
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Installer ArchiveBox med étklikinstallation

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Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med ArchiveBox

ArchiveBox er den førende open source selvhostede webarkiveringsplatform, der indfanger hjemmesider som HTML, PDF, skærmbilleder, WARC-filer og udvundet medieindhold for at sikre, at indhold forbliver tilgængeligt længe efter, at originale kilder forsvinder. Med over 18.000 GitHub-stjerner og aktiv udvikling siden 2017 tilbyder den et pålideligt alternativ til at være afhængig af Internet Archive for indhold, der er vigtigt for dit arbejde.

Selvhosting af ArchiveBox giver dig fuld datasuverænitet over arkiveret indhold – afgørende for juridiske, compliance- og journalistiske arbejdsgange, hvor sporbarhed er afgørende. Du kontrollerer opbevaringspolitikker, backupstrategier og adgangstilladelser, mens den integrerede Sonic fuldtekstsøgemaskine gør det nemt at finde indhold på tværs af store arkiver hurtigt og præcist.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i ArchiveBox

Multiformatarkivering

Indfang hver side samtidigt som HTML, PDF, skærmbillede, WARC og udtrukne medier, så indholdet bevares i flere uafhængige formater, selv hvis et af dem bliver ulæseligt i fremtiden.

Fuldtekstsøgning

Find ethvert ord eller udtryk i hele dit arkivet øjeblikkeligt ved hjælp af den integrerede Sonic-søgemaskine, uden manuelt at gennemse mapper eller at skulle stole på upræcis filnavnsmatchning.

Automatisk planlægning

Opsæt daglig arkivering af RSS-feeds, bogmærkelister og URL-samlinger, så vigtigt indhold bevares automatisk uden at kræve manuel udløsning for hvert nyt element.

Omfattende importsupport

Importer direkte fra browserbogmærker, Pocket, Pinboard, Instapaper og andre tjenester, hvilket gør det nemt at migrere en eksisterende læseliste til dit permanente arkiv.

JavaScript-rendering

Arkiver dynamisk gengivne sider og enkelt-sideapplikationer ved hjælp af det medfølgende NoVNC-browsermiljø, og indfang indhold, som simple HTML-hentningsværktøjer helt overser.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre ArchiveBox

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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