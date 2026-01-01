Installer ArchiveBox med étklikinstallation
Selvhostet internetarkiveringsplatform, der bevarer websider, videoer og dokumenter i flere formater for permanent adgang.
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Hvad du kan bygge med ArchiveBox
ArchiveBox er den førende open source selvhostede webarkiveringsplatform, der indfanger hjemmesider som HTML, PDF, skærmbilleder, WARC-filer og udvundet medieindhold for at sikre, at indhold forbliver tilgængeligt længe efter, at originale kilder forsvinder. Med over 18.000 GitHub-stjerner og aktiv udvikling siden 2017 tilbyder den et pålideligt alternativ til at være afhængig af Internet Archive for indhold, der er vigtigt for dit arbejde.
Selvhosting af ArchiveBox giver dig fuld datasuverænitet over arkiveret indhold – afgørende for juridiske, compliance- og journalistiske arbejdsgange, hvor sporbarhed er afgørende. Du kontrollerer opbevaringspolitikker, backupstrategier og adgangstilladelser, mens den integrerede Sonic fuldtekstsøgemaskine gør det nemt at finde indhold på tværs af store arkiver hurtigt og præcist.
Vigtige funktioner i ArchiveBox
Multiformatarkivering
Indfang hver side samtidigt som HTML, PDF, skærmbillede, WARC og udtrukne medier, så indholdet bevares i flere uafhængige formater, selv hvis et af dem bliver ulæseligt i fremtiden.
Fuldtekstsøgning
Find ethvert ord eller udtryk i hele dit arkivet øjeblikkeligt ved hjælp af den integrerede Sonic-søgemaskine, uden manuelt at gennemse mapper eller at skulle stole på upræcis filnavnsmatchning.
Automatisk planlægning
Opsæt daglig arkivering af RSS-feeds, bogmærkelister og URL-samlinger, så vigtigt indhold bevares automatisk uden at kræve manuel udløsning for hvert nyt element.
Omfattende importsupport
Importer direkte fra browserbogmærker, Pocket, Pinboard, Instapaper og andre tjenester, hvilket gør det nemt at migrere en eksisterende læseliste til dit permanente arkiv.
JavaScript-rendering
Arkiver dynamisk gengivne sider og enkelt-sideapplikationer ved hjælp af det medfølgende NoVNC-browsermiljø, og indfang indhold, som simple HTML-hentningsværktøjer helt overser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ArchiveBox
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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