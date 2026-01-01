ArchiveBox er den førende open source selvhostede webarkiveringsplatform, der indfanger hjemmesider som HTML, PDF, skærmbilleder, WARC-filer og udvundet medieindhold for at sikre, at indhold forbliver tilgængeligt længe efter, at originale kilder forsvinder. Med over 18.000 GitHub-stjerner og aktiv udvikling siden 2017 tilbyder den et pålideligt alternativ til at være afhængig af Internet Archive for indhold, der er vigtigt for dit arbejde.

Selvhosting af ArchiveBox giver dig fuld datasuverænitet over arkiveret indhold – afgørende for juridiske, compliance- og journalistiske arbejdsgange, hvor sporbarhed er afgørende. Du kontrollerer opbevaringspolitikker, backupstrategier og adgangstilladelser, mens den integrerede Sonic fuldtekstsøgemaskine gør det nemt at finde indhold på tværs af store arkiver hurtigt og præcist.