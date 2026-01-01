Udrul AList med enkeltklikinstallation
Selvhostet filliste og WebDAV-server, der forener dusinvis af cloudlagringsudbydere bag en enkelt webgrænseflade.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med AList
AList er et open source-fillisteprogram, der samler lokal lagring og skydrev under én webgrænseflade. Det understøtter mere end 30 lagringsbackends — herunder OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV og mange regionale udbydere — så du kan gennemse, forhåndsvise og downloade filer fra dem alle uden at skifte apps eller logge ind gentagne gange.
Selv-hosting af AList på din egen VPS holder lagringsoplysninger og adgangspolitikker under din kontrol, samtidig med at dine filer eksponeres via en hurtig webbrugerflade og et fuldt kompatibelt WebDAV-endepunkt. Det er en praktisk måde at konsolidere spredte skykonti og delte drev til en enkelt privat gateway.
Vigtige funktioner i AList
Multilagerbackends
Monter over 30 udbydere – lokal disk, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV og mere – i et enkelt samlet filtræ.
WebDAV-server
Gør hver tilsluttet lagerplads tilgængelig som et enkelt læse-/skrive-WebDAV-endepunkt, der monteres problemfrit i macOS, Windows og mobile klienter.
Browserforhåndsvisninger
Stream og forhåndsvis billeder, video, lyd, PDF'er, Office-dokumenter og kode uden først at downloade filer.
Finkornet deling
Generer adgangskodebeskyttede delingslinks med valgfri udløbsdato, så eksterne modtagere kun ser de filer, du vælger.
Offlinedownloads
Integrer med aria2 eller qBittorrent for at hente filer fra URL'er og torrents direkte ind i ethvert monteret lagerbackend.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre AList
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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