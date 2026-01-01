AList er et open source-fillisteprogram, der samler lokal lagring og skydrev under én webgrænseflade. Det understøtter mere end 30 lagringsbackends — herunder OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV og mange regionale udbydere — så du kan gennemse, forhåndsvise og downloade filer fra dem alle uden at skifte apps eller logge ind gentagne gange.

Selv-hosting af AList på din egen VPS holder lagringsoplysninger og adgangspolitikker under din kontrol, samtidig med at dine filer eksponeres via en hurtig webbrugerflade og et fuldt kompatibelt WebDAV-endepunkt. Det er en praktisk måde at konsolidere spredte skykonti og delte drev til en enkelt privat gateway.