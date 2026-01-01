Installer OwnTracks Recorder med et-klik-installation.
Selvhostet backend, der gemmer og visualiserer lokationsdata udgivet af OwnTracks telefonapps over MQTT.
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Hvad du kan bygge med OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder er den officielle backend til OwnTracks iOS- og Android-apps, hvilket giver dig et fuldt selvhostet alternativ til kommercielle lokationsdelingstjenester. Recorderen abonnerer på din private MQTT-broker, indtager lokationsudgivelser fra dine telefoner og gemmer hvert punkt som almindelige filer på disken uden behov for en ekstern database.
En indbygget HTTP-server eksponerer en REST API, en live WebSocket-stream og færdige visninger for seneste positioner, daglige spor og GeoJSON-kort. Denne skabelon bundter Recorderen med en Eclipse Mosquitto-broker, der har adgangskodeautentificering aktiveret ud af boksen, så du kan pege dine OwnTracks-apps mod din VPS og begynde at indsamle lokationshistorik uden nogensinde at sende dine bevægelsesdata til en tredjepart.
Vigtige funktioner i OwnTracks Recorder
Privat lokationsbackend
Gemmer alle positionsopdateringer fra dine OwnTracks-apps på din egen server uden involvering af tredjeparts-cloud.
Indbygget MQTT broker
Medfølgende Eclipse Mosquitto med adgangskodegodkendelse er klar til, at telefoner kan oprette forbindelse fra hvor som helst på internettet.
Livekort og spor
Webbrugerfladen viser seneste positioner, daglige spor og et livekort, der opdateres via WebSocket, når nye positioner ankommer.
REST og WebSocket API
Forespørg lagrede lokationer som JSON, GeoJSON eller CSV via en dokumenteret REST API, eller stream opdateringer over WebSocket.
Simpel fillagring
Ingen SQL-database at drive – data skrives som flade filer, der er nemme at sikkerhedskopiere, inspicere og arkivere.
Lua-hooks og ocat
Udvid indtagelse med Lua-hooks og forespørgselshistorik fra kommandolinjen ved hjælp af det medfølgende ocat-værktøj.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OwnTracks Recorder
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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