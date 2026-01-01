OwnTracks Recorder er den officielle backend til OwnTracks iOS- og Android-apps, hvilket giver dig et fuldt selvhostet alternativ til kommercielle lokationsdelingstjenester. Recorderen abonnerer på din private MQTT-broker, indtager lokationsudgivelser fra dine telefoner og gemmer hvert punkt som almindelige filer på disken uden behov for en ekstern database.

En indbygget HTTP-server eksponerer en REST API, en live WebSocket-stream og færdige visninger for seneste positioner, daglige spor og GeoJSON-kort. Denne skabelon bundter Recorderen med en Eclipse Mosquitto-broker, der har adgangskodeautentificering aktiveret ud af boksen, så du kan pege dine OwnTracks-apps mod din VPS og begynde at indsamle lokationshistorik uden nogensinde at sende dine bevægelsesdata til en tredjepart.