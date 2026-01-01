OneTimeSecret lader dig dele følsomme oplysninger — adgangskoder, API-nøgler, private beskeder — via links, der selvdestruerer efter en enkelt visning. Når modtageren åbner linket, slettes hemmeligheden permanent fra serveren og efterlader ingen spor.

Selvhosting af OneTimeSecret på din egen VPS betyder, at delte hemmeligheder aldrig rører tredjeparts infrastruktur. Du kontrollerer kryptering, opbevaringspolitikker og adgangslogfiler, hvilket gør det ideelt for teams, der håndterer legitimationsoplysninger, kundedata eller enhver information, der er for følsom til e-mail eller chat.