Udrul OneTimeSecret med et-klik-installation.
Del adgangskoder og følsomme data via selvdestruerende links, der kun kan ses én gang.
Vælg en VPS-pakke til OneTimeSecret
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OneTimeSecret
OneTimeSecret lader dig dele følsomme oplysninger — adgangskoder, API-nøgler, private beskeder — via links, der selvdestruerer efter en enkelt visning. Når modtageren åbner linket, slettes hemmeligheden permanent fra serveren og efterlader ingen spor.
Selvhosting af OneTimeSecret på din egen VPS betyder, at delte hemmeligheder aldrig rører tredjeparts infrastruktur. Du kontrollerer kryptering, opbevaringspolitikker og adgangslogfiler, hvilket gør det ideelt for teams, der håndterer legitimationsoplysninger, kundedata eller enhver information, der er for følsom til e-mail eller chat.
Vigtige funktioner i OneTimeSecret
Selvdestruerende links
Hver hemmelighed slettes umiddelbart efter den første visning, hvilket sikrer, at følsomme data ikke kan tilgås igen.
Passphrasebeskyttelse
Tilføj en valgfri adgangskode, så kun den tilsigtede modtager kan dekryptere og læse hemmeligheden.
Konfigurerbart udløb
Indstil hemmeligheder til automatisk at udløbe efter minutter, timer eller dage, selv hvis de aldrig åbnes.
Ingen registrering nødvendig
Alle kan oprette og modtage hemmeligheder uden at oprette en konto, hvilket mindsker besværet for hurtig deling.
Admin kontosupport
Registrer en administratorkonto ved første besøg for at overvåge forbrug og administrere instansen fra web-brugerfladen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OneTimeSecret
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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