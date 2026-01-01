Authentik er en fleksibel open source-identitetsudbyder, der giver organisationer virksomhedsklar autentificering og brugeradministration uden den kompleksitet, der typisk er forbundet med identitetsinfrastruktur. Den understøtter OAuth2-, OpenID Connect- og SAML-protokoller, hvilket gør den kompatibel med stort set enhver applikation eller tjeneste, der kræver brugerautentificering. Multifaktorautentificering, tilpasselige loginflows, LDAP-integration og en selvbetjeningsbrugerportal afrunder dens funktioner.

Selv-hosting af Authentik giver dig fuld datasouverænitet over brugerlegitimationsoplysninger og sessionsdata, eliminerer tilbagevendende brugergebyrer opkrævet af kommercielle identitetsudbydere og lader dig skræddersy autentificeringsflows til din organisations præcise krav. Denne implementering kører en server, en baggrundsarbejder, PostgreSQL og Redis – alt, hvad der er nødvendigt for en produktionsklar identitetsplatform.