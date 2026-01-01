Udrul Authentik med et-klik installation.
Open-source identitetsudbyder, der leverer virksomheds-SSO, OAuth2, SAML og flerfaktorautentificering til enhver applikation.
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Hvad du kan bygge med Authentik
Authentik er en fleksibel open source-identitetsudbyder, der giver organisationer virksomhedsklar autentificering og brugeradministration uden den kompleksitet, der typisk er forbundet med identitetsinfrastruktur. Den understøtter OAuth2-, OpenID Connect- og SAML-protokoller, hvilket gør den kompatibel med stort set enhver applikation eller tjeneste, der kræver brugerautentificering. Multifaktorautentificering, tilpasselige loginflows, LDAP-integration og en selvbetjeningsbrugerportal afrunder dens funktioner.
Selv-hosting af Authentik giver dig fuld datasouverænitet over brugerlegitimationsoplysninger og sessionsdata, eliminerer tilbagevendende brugergebyrer opkrævet af kommercielle identitetsudbydere og lader dig skræddersy autentificeringsflows til din organisations præcise krav. Denne implementering kører en server, en baggrundsarbejder, PostgreSQL og Redis – alt, hvad der er nødvendigt for en produktionsklar identitetsplatform.
Vigtige funktioner i Authentik
Universelle SSO-protokoller
OAuth2, OpenID Connect og SAML-understøttelse betyder, at Authentik fungerer som identitetsudbyder for stort set enhver moderne applikation eller tjeneste ud af boksen.
Fleksibel MFA
Gennemtving multifaktorautentificering via TOTP-autentificeringsapps, WebAuthn-hardwarenøgler eller SMS — kan konfigureres pr. applikation eller brugergruppe.
Tilpasselige loginforløb
Design autentificeringspipelines med betingede trin, tilpasset branding og politikbaseret adgangskontrol for at matche din organisations sikkerhedskrav.
LDAP biblioteksintegration
Opret forbindelse til eksisterende Active Directory- eller LDAP-mapper for at synkronisere brugere og grupper, og undgå behovet for at genopbygge din brugerdatabase fra bunden.
Revisions- og overholdelseslogning
Detaljerede hændelseslogge og revisionsspor registrerer hver autentificeringshændelse, hvilket giver dig den nødvendige indsigt til sikkerhedsgennemgange og lovgivningsmæssig overholdelse.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Authentik
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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