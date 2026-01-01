Vaultwarden er en uofficiel, letvægtsimplementering af Bitwarden-serverens API skrevet i Rust. Den bruger en brøkdel af den hukommelse, der kræves af den officielle Bitwarden-server, samtidig med at den forbliver fuldt kompatibel med alle officielle Bitwarden-klienter — browserudvidelser, desktopapps og mobilapps fungerer alle uden ændringer.

Selv-hosting af din adgangskodehvælving på en VPS holder hver adgangskode, sikker note og legitimationsoplysning fuldstændigt inden for din egen infrastruktur. Denne skabelon router automatisk HTTPS gennem den forudinstallerede Traefik reverseproxy med Let's Encrypt-certifikater, hvilket opfylder Bitwarden-klienternes HTTPS-krav fra den første implementering.