Udrul Vaultwarden med enkeltklikinstallation
Letvægts selvhostet Bitwardenkompatibel adgangskodemanager skrevet i Rust med automatisk HTTPS via Traefik.
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Hvad du kan bygge med Vaultwarden
Vaultwarden er en uofficiel, letvægtsimplementering af Bitwarden-serverens API skrevet i Rust. Den bruger en brøkdel af den hukommelse, der kræves af den officielle Bitwarden-server, samtidig med at den forbliver fuldt kompatibel med alle officielle Bitwarden-klienter — browserudvidelser, desktopapps og mobilapps fungerer alle uden ændringer.
Selv-hosting af din adgangskodehvælving på en VPS holder hver adgangskode, sikker note og legitimationsoplysning fuldstændigt inden for din egen infrastruktur. Denne skabelon router automatisk HTTPS gennem den forudinstallerede Traefik reverseproxy med Let's Encrypt-certifikater, hvilket opfylder Bitwarden-klienternes HTTPS-krav fra den første implementering.
Vigtige funktioner i Vaultwarden
Bitwarden-kompatibel
Alle officielle Bitwarden browserudvidelser, desktop- og mobilklienter forbinder til Vaultwarden uden ændringer.
Rusteffektivitet
Skrevet i Rust, bruger Vaultwarden en brøkdel af den RAM og CPU, som kræves af den officielle Java-baserede Bitwarden-server.
Automatisk HTTPS
Trafik dirigeres gennem den forudinstallerede Traefik-proxy med Let's Encrypt-certifikater, hvilket øjeblikkeligt opfylder Bitwardens HTTPS-krav.
Organisationssupport
Del hvælvingselementer med familie eller teammedlemmer med Vaultwardens organisations- og samlingsfunktioner.
Nødadgang
Giv betroede kontakter nødadgang til din boks med konfigurerbare ventetider til kontogendannelsesscenarier.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Vaultwarden
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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