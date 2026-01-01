Udrul 2FAuth med et-klik-installation
Selvhostet, webbaseret tofaktorgodkendelsesadministrator, der er tilgængelig fra enhver enhed og holder dine koder under din kontrol.
Vælg en VPS-pakke til 2FAuth
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med 2FAuth
2FAuth er et open source, webbaseret alternativ til mobilautentificeringsapps som Google Authenticator og Authy. Det genererer tidsbaserede engangskoder (TOTP) og HOTP-koder via en ren browsergrænseflade, så dine autentificeringskoder er tilgængelige fra enhver enhed – ikke låst til en enkelt telefon.
I modsætning til kun-mobil-autentificeringsapps gemmer 2FAuth dine hemmeligheder på infrastruktur, du kontrollerer, med krypteret lagring og valgfri kontobeskyttelse. Dette betyder ingen leverandørlåsning, ingen data delt med kommercielle tjenester og ingen afhængighed af en telefon, der kunne blive mistet eller beskadiget, når du har mest brug for at logge ind.
Vigtige funktioner i 2FAuth
Webbaseret adgang
Få adgang til alle dine 2FA-koder fra enhver browser på enhver enhed, hvilket eliminerer afhængigheden af én enkelt telefon under kritiske loginøjeblikke.
TOTP- og HOTP-support
Genererer både tidsbaserede og tællerbaserede engangskoder, som dækker autentificeringsstandarderne, der bruges af praktisk talt alle tjenester, der tilbyder 2FA.
Nem kontoopsætning
Tilføj konti via QR-kodescanning eller manuel indtastning, og organiser dem i grupper med ikoner til hurtig visuel identifikation.
Import og eksport
Migrer fra Google Authenticator, Aegis og 2FAS med indbyggede importværktøjer, og eksporter dine data når som helst for at forhindre binding.
Adgangskodeløst login
WebAuthn-understøttelse giver dig mulighed for at godkende dig til 2FAuth uden en adgangskode, hvilket tilføjer et moderne sikkerhedslag til den manager, der beskytter dine andre konti.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre 2FAuth
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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