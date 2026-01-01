2FAuth er et open source, webbaseret alternativ til mobilautentificeringsapps som Google Authenticator og Authy. Det genererer tidsbaserede engangskoder (TOTP) og HOTP-koder via en ren browsergrænseflade, så dine autentificeringskoder er tilgængelige fra enhver enhed – ikke låst til en enkelt telefon.

I modsætning til kun-mobil-autentificeringsapps gemmer 2FAuth dine hemmeligheder på infrastruktur, du kontrollerer, med krypteret lagring og valgfri kontobeskyttelse. Dette betyder ingen leverandørlåsning, ingen data delt med kommercielle tjenester og ingen afhængighed af en telefon, der kunne blive mistet eller beskadiget, når du har mest brug for at logge ind.