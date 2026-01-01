Op til 70% rabat på 2FAuth

Udrul 2FAuth med et-klik-installation

Selvhostet, webbaseret tofaktorgodkendelsesadministrator, der er tilgængelig fra enhver enhed og holder dine koder under din kontrol.

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40,99  kr. /md.
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69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
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8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med 2FAuth

2FAuth er et open source, webbaseret alternativ til mobilautentificeringsapps som Google Authenticator og Authy. Det genererer tidsbaserede engangskoder (TOTP) og HOTP-koder via en ren browsergrænseflade, så dine autentificeringskoder er tilgængelige fra enhver enhed – ikke låst til en enkelt telefon.

I modsætning til kun-mobil-autentificeringsapps gemmer 2FAuth dine hemmeligheder på infrastruktur, du kontrollerer, med krypteret lagring og valgfri kontobeskyttelse. Dette betyder ingen leverandørlåsning, ingen data delt med kommercielle tjenester og ingen afhængighed af en telefon, der kunne blive mistet eller beskadiget, når du har mest brug for at logge ind.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i 2FAuth

Webbaseret adgang

Få adgang til alle dine 2FA-koder fra enhver browser på enhver enhed, hvilket eliminerer afhængigheden af én enkelt telefon under kritiske loginøjeblikke.

TOTP- og HOTP-support

Genererer både tidsbaserede og tællerbaserede engangskoder, som dækker autentificeringsstandarderne, der bruges af praktisk talt alle tjenester, der tilbyder 2FA.

Nem kontoopsætning

Tilføj konti via QR-kodescanning eller manuel indtastning, og organiser dem i grupper med ikoner til hurtig visuel identifikation.

Import og eksport

Migrer fra Google Authenticator, Aegis og 2FAS med indbyggede importværktøjer, og eksporter dine data når som helst for at forhindre binding.

Adgangskodeløst login

WebAuthn-understøttelse giver dig mulighed for at godkende dig til 2FAuth uden en adgangskode, hvilket tilføjer et moderne sikkerhedslag til den manager, der beskytter dine andre konti.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre 2FAuth

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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