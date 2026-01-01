Authorizer er en selvhostet autentificerings- og autorisationsserver, der erstatter skytjenester som Auth0, Firebase Auth eller Clerk. Den tilbyder e-mail/adgangskode-login, social OAuth med 10+ udbydere, magiske links, multi-faktor-autentificering og rollebaseret adgangskontrol ud af boksen — alt kørende inden for din egen infrastruktur, med brugerdata gemt i din egen database.

I stedet for at betale gebyrer pr. bruger eller stole på en tredjepart med dine brugeres legitimationsoplysninger, bevarer selvhosting af Authorizer det fulde ejerskab over dit identitetslag. Den eksponerer en GraphQL API og en indbygget loginside, som dine applikationer kan omdirigere til, understøttet af SQLite, PostgreSQL, MySQL eller en af 13+ understøttede database-backends.