Implementer Authorizer med enkeltklikinstallation
Open source selvhostet autentificeringsserver, der giver dine apps et komplet identitetslag uden tredjeparts SaaS.
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Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.
Hvad du kan bygge med Authorizer
Authorizer er en selvhostet autentificerings- og autorisationsserver, der erstatter skytjenester som Auth0, Firebase Auth eller Clerk. Den tilbyder e-mail/adgangskode-login, social OAuth med 10+ udbydere, magiske links, multi-faktor-autentificering og rollebaseret adgangskontrol ud af boksen — alt kørende inden for din egen infrastruktur, med brugerdata gemt i din egen database.
I stedet for at betale gebyrer pr. bruger eller stole på en tredjepart med dine brugeres legitimationsoplysninger, bevarer selvhosting af Authorizer det fulde ejerskab over dit identitetslag. Den eksponerer en GraphQL API og en indbygget loginside, som dine applikationer kan omdirigere til, understøttet af SQLite, PostgreSQL, MySQL eller en af 13+ understøttede database-backends.
Vigtige funktioner i Authorizer
Socialt login og login uden adgangskode
Understøttelse af Google, GitHub og 10+ OAuth-udbydere samt magisk link og TOTP-baseret MFA, så brugere kan logge ind, som de foretrækker.
Rollebaseret adgangskontrol
Definer brugerdefinerede roller og beskyttede roller for at begrænse, hvad autentificerede brugere kan gøre i din applikation.
GraphQL API
Fuld GraphQL-grænseflade til brugeradministration, tokenudstedelse og konfiguration gør integrationen ligetil i enhver teknologistak.
Indbygget login UI
Leveres med en klar til brug loginside på /app og et admin-dashboard på /dashboard – der kræves ingen tilpasset auth UI for at komme i gang.
13+ databasebackends
Kør mod SQLite for enkelhedens skyld, eller opret forbindelse til PostgreSQL, MySQL, MongoDB eller en af 10+ andre understøttede databaser, efterhånden som dine behov vokser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Authorizer
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Anbefalet serverplacering:
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Lancer lokalt. Vækst globalt.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.
30-dages tilfredshedsgaranti
Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.
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