Hi.Events er en moderne, open source-platform til eventhåndtering og billetsalg, bygget til arrangører, der ønsker fuld kontrol over deres events uden at betale gebyrer pr. billet til kommercielle platforme. Den håndterer hele eventets livscyklus — fra udgivelse af eventsider og salg af billetter til indtjekning af deltagere og analyse af salg — alt sammen fra et samlet dashboard.

Selv-hosting af Hi.Events på din egen VPS holder deltagerdata, betalingskonfiguration og eventindhold under din kontrol. I stedet for at miste en procentdel af hver billet til en SaaS-udbyder, betaler du en fast VPS-pris, uanset hvor mange billetter du sælger, og du kan tilpasse platformen, så den matcher dit brand.