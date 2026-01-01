Udrul Hi.Events med enkeltklikinstallation
Open source-platform til eventhåndtering og billetsalg for konferencer, workshops og meetups.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Hi.Events
Hi.Events er en moderne, open source-platform til eventhåndtering og billetsalg, bygget til arrangører, der ønsker fuld kontrol over deres events uden at betale gebyrer pr. billet til kommercielle platforme. Den håndterer hele eventets livscyklus — fra udgivelse af eventsider og salg af billetter til indtjekning af deltagere og analyse af salg — alt sammen fra et samlet dashboard.
Selv-hosting af Hi.Events på din egen VPS holder deltagerdata, betalingskonfiguration og eventindhold under din kontrol. I stedet for at miste en procentdel af hver billet til en SaaS-udbyder, betaler du en fast VPS-pris, uanset hvor mange billetter du sælger, og du kan tilpasse platformen, så den matcher dit brand.
Vigtige funktioner i Hi.Events
Tilpasningsbare Begivenhedssider
Byg brandede eventsider med brugerdefinerede domæner, jeres egne logoer og skræddersyede hjemmesidelayouts, der matcher jeres organisation.
Stripe Billetsalg
Sælg betalte og gratis billetter med indbygget Stripe-integration, rabatkoder, kapacitetsgrænser og differentierede prisregler.
QR Check-in
Valider deltagere ved døren ved hjælp af QR-kodede billetter og en indbygget check-in-grænseflade designet til personale på mobile enheder.
Ordreadministration
Spor ordrer, udsted refusioner, gensend billetter, og eksporter deltagerlister til badgeudskrivning eller opfølgning efter arrangementet.
Salgsanalyse
Overvåg billetsalg, omsætning og deltagelsestendenser i realtid med indbyggede dashboards og begivenhedsrapportering.
REST API og Webhooks
Integrer Hi.Events med CRMs, mailinglister eller brugerdefinerede arbejdsgange via et dokumenteret REST API og webhook-system.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Hi.Events
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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