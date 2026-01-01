Bagisto er en open source e-handelsplatform bygget på Laravel PHP-frameworket, der giver forhandlere et komplet fundament for at drive en onlinebutik uden abonnementsgebyrer eller omsætningsdeling. Den leveres med en kundevendt butiksfacade, et omfattende adminpanel, produktkatalogstyring, ordrebehandling, lagerstyring og et kasseflow, der håndterer krav til flere valutaer og flere sprog som standard.

Selv-hosting af Bagisto på din VPS betyder, at din butiks transaktionsposter, kundedata og produktkatalog forbliver på infrastruktur, du fuldt ud kontrollerer — afgørende for virksomheder, der opererer under krav til datalagring, eller dem, der søger at undgå gebyrer pr. transaktion og platformsbegrænsninger fra SaaS-udbydere.