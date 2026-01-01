Udrul Bagisto med etklikinstallation
Open source Laravel e-handelsplatform til opbygning af onlinebutikker med understøttelse af flervaluta, flersprogethed og betalingsgateways.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Bagisto
Bagisto er en open source e-handelsplatform bygget på Laravel PHP-frameworket, der giver forhandlere et komplet fundament for at drive en onlinebutik uden abonnementsgebyrer eller omsætningsdeling. Den leveres med en kundevendt butiksfacade, et omfattende adminpanel, produktkatalogstyring, ordrebehandling, lagerstyring og et kasseflow, der håndterer krav til flere valutaer og flere sprog som standard.
Selv-hosting af Bagisto på din VPS betyder, at din butiks transaktionsposter, kundedata og produktkatalog forbliver på infrastruktur, du fuldt ud kontrollerer — afgørende for virksomheder, der opererer under krav til datalagring, eller dem, der søger at undgå gebyrer pr. transaktion og platformsbegrænsninger fra SaaS-udbydere.
Vigtige funktioner i Bagisto
Multivalutasupport
Accepter betalinger i enhver valuta, og vis priser i kundens lokale valuta med konfigurerbar valutakursstyring.
Flersproget webshop
Betjen globale kunder på deres foretrukne sprog med indbygget lokalisering til produktsider, betalingsforløb og transaktions-e-mails.
Fleksibelt produktkatalog
Administrer simple, konfigurerbare, grupperede og downloadprodukter med varianter, brugerdefinerede attributter og dynamiske prisregler.
Betalingsgatewayintegrationer
Forbind Stripe, PayPal og andre populære gateways lige ud af kassen, med et pluginsystem til at tilføje brugerdefinerede betalingsmetoder.
REST og GraphQL API'er
Fuld API-dækning giver dig mulighed for at bygge headless webshops, mobilapps eller integrere ordre- og produktdata med ERP-systemer og fulfillment-tjenester.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Bagisto
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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