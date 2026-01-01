Udrul EverShop i enkeltklikinstallation
Moderne open source e-handelsplatform bygget med Node.js, React og GraphQL til hurtige, tilpasselige onlinebutikker.
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Hvad du kan bygge med EverShop
EverShop er en moderne, open source e-handelsplatform bygget på Node.js, React og GraphQL. I modsætning til ældre PHP-baserede handelsplatforme er EverShop designet omkring en server-side-renderet React-butiksfacade, et grafdrevet udvidelsessystem og PostgreSQL-vedholdenhed — hvilket giver udviklere et velkendt værktøjssæt og kunder en hurtig, app-lignende oplevelse.
Selv-hosting af EverShop på din VPS holder forhandlerdata, kunderapporter og ordrehistorik på infrastruktur, du kontrollerer, uden transaktionsgebyrer eller platformsprovisioner. Kataloget, temaet, betalingsintegrationerne og forsendelsesreglerne kan alle konfigureres via admin-brugerfladen, mens udviklere kan udvide platformen med førsteklasses TypeScript-moduler.
Vigtige funktioner i EverShop
Moderne JS-stak
Bygget på Node.js, React og GraphQL, så udviklere kan udvide butiksfacaden og administrationen med den samme værktøjskæde, de allerede bruger til daglig.
Serversiderendering
SSR React-butiksfacade leverer hurtig første-visning og SEO-venlig HTML ud af boksen, med klient-side hydrering for app-lignende navigation.
Katalog og lager
Administrer produkter, varianter, attributter, kategorier og lager fra en enkelt admin-brugerflade med bulkredigering og CSV-import.
Indkøbskurv og kasse
Tilpasselig enkelt-side-checkout med understøttelse af gæstebestillinger, kuponkoder, forsendelsesregler og flere afgiftszoner.
Udvidelsessystem
Førsteklasses TypeScript-modul-API og hook-system gør det ligetil at tilføje tilpassede betalingsudbydere, temaer eller forretningslogik uden at forke kernen.
PostgreSQL-backend
Alle katalog-, kunde- og ordredata ligger i PostgreSQL – nemt at sikkerhedskopiere, replikere og forespørge direkte til rapporter eller migreringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre EverShop
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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