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Moderne open source e-handelsplatform bygget med Node.js, React og GraphQL til hurtige, tilpasselige onlinebutikker.

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Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med EverShop

EverShop er en moderne, open source e-handelsplatform bygget på Node.js, React og GraphQL. I modsætning til ældre PHP-baserede handelsplatforme er EverShop designet omkring en server-side-renderet React-butiksfacade, et grafdrevet udvidelsessystem og PostgreSQL-vedholdenhed — hvilket giver udviklere et velkendt værktøjssæt og kunder en hurtig, app-lignende oplevelse.

Selv-hosting af EverShop på din VPS holder forhandlerdata, kunderapporter og ordrehistorik på infrastruktur, du kontrollerer, uden transaktionsgebyrer eller platformsprovisioner. Kataloget, temaet, betalingsintegrationerne og forsendelsesreglerne kan alle konfigureres via admin-brugerfladen, mens udviklere kan udvide platformen med førsteklasses TypeScript-moduler.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i EverShop

Moderne JS-stak

Bygget på Node.js, React og GraphQL, så udviklere kan udvide butiksfacaden og administrationen med den samme værktøjskæde, de allerede bruger til daglig.

Serversiderendering

SSR React-butiksfacade leverer hurtig første-visning og SEO-venlig HTML ud af boksen, med klient-side hydrering for app-lignende navigation.

Katalog og lager

Administrer produkter, varianter, attributter, kategorier og lager fra en enkelt admin-brugerflade med bulkredigering og CSV-import.

Indkøbskurv og kasse

Tilpasselig enkelt-side-checkout med understøttelse af gæstebestillinger, kuponkoder, forsendelsesregler og flere afgiftszoner.

Udvidelsessystem

Førsteklasses TypeScript-modul-API og hook-system gør det ligetil at tilføje tilpassede betalingsudbydere, temaer eller forretningslogik uden at forke kernen.

PostgreSQL-backend

Alle katalog-, kunde- og ordredata ligger i PostgreSQL – nemt at sikkerhedskopiere, replikere og forespørge direkte til rapporter eller migreringer.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre EverShop

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Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

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Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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