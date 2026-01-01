EverShop er en moderne, open source e-handelsplatform bygget på Node.js, React og GraphQL. I modsætning til ældre PHP-baserede handelsplatforme er EverShop designet omkring en server-side-renderet React-butiksfacade, et grafdrevet udvidelsessystem og PostgreSQL-vedholdenhed — hvilket giver udviklere et velkendt værktøjssæt og kunder en hurtig, app-lignende oplevelse.

Selv-hosting af EverShop på din VPS holder forhandlerdata, kunderapporter og ordrehistorik på infrastruktur, du kontrollerer, uden transaktionsgebyrer eller platformsprovisioner. Kataloget, temaet, betalingsintegrationerne og forsendelsesreglerne kan alle konfigureres via admin-brugerfladen, mens udviklere kan udvide platformen med førsteklasses TypeScript-moduler.