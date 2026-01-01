Udrul AureusERP med ét-klik-installation.
Open source ERP-platform til SMV'er, der dækker økonomi, HR, lager, salg og CRM i ét samlet system.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med AureusERP
AureusERP er en moderne open source-virksomhedsressourceplanlægningsplatform bygget på Laravel 11 og FilamentPHP 3. Den samler økonomi, personaleressourcer, lagerstyring, salg og kunderelationsstyring under en enkelt, sammenhængende grænseflade – hvilket eliminerer behovet for usammenhængende regneark og separate værktøjer.
Selv-hosting af AureusERP på din egen VPS lægger dine virksomhedsdata fuldstændigt under din kontrol uden gebyrer pr. bruger eller leverandørlåsning. Med over 10.000 GitHub-stjerner og aktiv daglig udvikling tilbyder den et troværdigt open source-alternativ til betalte ERP-suiter som Odoo eller SAP Business One.
Vigtige funktioner i AureusERP
Integreret Finansmodul
Administrer leverandørgæld og kundefordringer, kladder, fakturaer og finansielle rapporter fra et enkelt samlet kontrolpanel.
HR og Lønadministration
Hold styr på medarbejdere, kontrakter, fremmøde og orlovsanmodninger uden at skifte mellem separate HR-værktøjer.
Lagerstyring
Overvåg lagerniveauer, lagre, indkøbsordrer og produktbevægelser i realtid for at forhindre mangel og overlager.
CRM og Salgspipeline
Administrer leads, muligheder og kundekonti via en pipelinevisning, der er direkte forbundet med fakturering og ordreopfyldelse.
FilamentPHP Adminbrugergrænseflade
Rent, hurtigt admin-interface bygget på FilamentPHP 3 giver hvert modul et ensartet udseende og fornemmelse uden ekstra konfiguration.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre AureusERP
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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