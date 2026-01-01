Op til 70% rabat på AureusERP

Udrul AureusERP med ét-klik-installation.

Open source ERP-platform til SMV'er, der dækker økonomi, HR, lager, salg og CRM i ét samlet system.

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AI-administreret VPS
59,99 kr. /md.
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Udrul AureusERP med ét-klik-installation.

Vælg en VPS-pakke til AureusERP

Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99 kr.
59,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99 kr.
81,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99 kr.
163,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99 kr.
59,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99 kr.
81,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99 kr.
163,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med AureusERP

AureusERP er en moderne open source-virksomhedsressourceplanlægningsplatform bygget på Laravel 11 og FilamentPHP 3. Den samler økonomi, personaleressourcer, lagerstyring, salg og kunderelationsstyring under en enkelt, sammenhængende grænseflade – hvilket eliminerer behovet for usammenhængende regneark og separate værktøjer.

Selv-hosting af AureusERP på din egen VPS lægger dine virksomhedsdata fuldstændigt under din kontrol uden gebyrer pr. bruger eller leverandørlåsning. Med over 10.000 GitHub-stjerner og aktiv daglig udvikling tilbyder den et troværdigt open source-alternativ til betalte ERP-suiter som Odoo eller SAP Business One.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i AureusERP

Integreret Finansmodul

Administrer leverandørgæld og kundefordringer, kladder, fakturaer og finansielle rapporter fra et enkelt samlet kontrolpanel.

HR og Lønadministration

Hold styr på medarbejdere, kontrakter, fremmøde og orlovsanmodninger uden at skifte mellem separate HR-værktøjer.

Lagerstyring

Overvåg lagerniveauer, lagre, indkøbsordrer og produktbevægelser i realtid for at forhindre mangel og overlager.

CRM og Salgspipeline

Administrer leads, muligheder og kundekonti via en pipelinevisning, der er direkte forbundet med fakturering og ordreopfyldelse.

FilamentPHP Adminbrugergrænseflade

Rent, hurtigt admin-interface bygget på FilamentPHP 3 giver hvert modul et ensartet udseende og fornemmelse uden ekstra konfiguration.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre AureusERP

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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