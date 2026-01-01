AureusERP er en moderne open source-virksomhedsressourceplanlægningsplatform bygget på Laravel 11 og FilamentPHP 3. Den samler økonomi, personaleressourcer, lagerstyring, salg og kunderelationsstyring under en enkelt, sammenhængende grænseflade – hvilket eliminerer behovet for usammenhængende regneark og separate værktøjer.

Selv-hosting af AureusERP på din egen VPS lægger dine virksomhedsdata fuldstændigt under din kontrol uden gebyrer pr. bruger eller leverandørlåsning. Med over 10.000 GitHub-stjerner og aktiv daglig udvikling tilbyder den et troværdigt open source-alternativ til betalte ERP-suiter som Odoo eller SAP Business One.