FOSSBilling er et gratis, open source fakturerings- og klientstyringssystem designet til webhostingvirksomheder, bureauer og freelancere, der har brug for et professionelt selvhostet alternativ til dyre faktureringssoftwareabonnementer. Det tilbyder en komplet klientportal, hvor kunder kan administrere deres tjenester, indsende supportbilletter, betale fakturaer og se ordrehistorik — alt sammen fra en enkelt brandet grænseflade.

Selvhosting af FOSSBilling holder alle klientdata, betalingsoptegnelser og faktureringshistorik under din direkte kontrol uden transaktionsgebyrer eller leverandørbinding. Platformen understøtter flere betalingsgateways, automatiseret tilbagevendende fakturering og et modulært udvidelsessystem, der giver dig mulighed for at skræddersy det præcist til dine arbejdsgange.