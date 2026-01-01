Installer FOSSBilling med enkeltklikinstallation.
Open source-platform til fakturering og klientadministration for webhostingudbydere, bureauer og freelancere.
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Hvad du kan bygge med FOSSBilling
FOSSBilling er et gratis, open source fakturerings- og klientstyringssystem designet til webhostingvirksomheder, bureauer og freelancere, der har brug for et professionelt selvhostet alternativ til dyre faktureringssoftwareabonnementer. Det tilbyder en komplet klientportal, hvor kunder kan administrere deres tjenester, indsende supportbilletter, betale fakturaer og se ordrehistorik — alt sammen fra en enkelt brandet grænseflade.
Selvhosting af FOSSBilling holder alle klientdata, betalingsoptegnelser og faktureringshistorik under din direkte kontrol uden transaktionsgebyrer eller leverandørbinding. Platformen understøtter flere betalingsgateways, automatiseret tilbagevendende fakturering og et modulært udvidelsessystem, der giver dig mulighed for at skræddersy det præcist til dine arbejdsgange.
Vigtige funktioner i FOSSBilling
Automatisk gentagende fakturering
Opsæt abonnementsprodukter, der automatisk fakturerer kunder i din definerede faktureringscyklus, hvilket reducerer manuelt arbejde og sikrer forudsigelig indtægtsopkrævning.
Integrerede supportbilletter
Indbygget helpdesk lader kunder åbne og spore supportbilletter direkte inde i deres portal, og holder fakturerings- og supportkommunikation samlet ét sted.
Flere betalingsgateways
Forbind PayPal, Stripe og snesevis af andre betalingsbehandlere, så kunder kan betale fakturaer på den måde, der passer dem bedst.
Kundeselvbetjeningsportal
Kunder kan administrere deres egne tjenester, downloade fakturaer, opdatere kontaktoplysninger og overvåge deres kontostatus uden at kontakte dig.
Ordre- og produktstyring
Definer konfigurerbare produkter og prisniveauer, håndter opgraderinger og nedgraderinger, og automatiser provisioneringshooks via det udvidelige modulsystem.
Indbygget cronautomatisering
Det officielle Docker-image kører FOSSBilling-cron automatisk hvert femte minut, så fakturaer genereres og abonnementer fornyes uden manuel planlægning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre FOSSBilling
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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