Udrul TriliumNext Notes med ét-klik installation
Selvhostet personlig vidensbase med hierarkiske noter, scripting-understøttelse og en kraftfuld REST API til automatisering.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med TriliumNext Notes
TriliumNext Notes er en selvhostet personlig vidensstyringsapplikation, der er bygget op omkring en hierarkisk træstruktur, som kan indeholde tusindvis af noter. Den understøtter avanceret WYSIWYG-redigering, kodeblokke, matematiske formler og en scripting-motor til at bygge tilpassede arbejdsgange og automatiseret notestyring.
Selvhosting på en VPS giver dig ubegrænset notelagring, vedvarende synkronisering på tværs af enheder og fuldt ejerskab af din vidensbase. Noter kan klones på tværs af flere lokationer, forbedres med tilpassede attributter og tilgås via ETAPI REST API'en til eksterne integrationer.
Vigtige funktioner i TriliumNext Notes
Hierarkisk organisation
Organiser tusindvis af noter i en træstruktur med kloning, så enkeltnoter kan vises i flere kontekster uden duplikering.
Scriptmotor
Skriv JavaScript-scripts, der kører på begivenheder eller tidsplaner for at automatisere oprettelse, tagging og organisering af noter.
Revisionshistorik
Hver noteredigering versioneres automatisk, så du kan gennemse og gendanne enhver tidligere version af dit indhold.
ETAPI REST API
Et dokumenteret REST API lader eksterne værktøjer oprette, læse, opdatere og organisere noter programmatisk.
Webklipper
Browserudvidelsen indfanger websider direkte i din Trilium vidensbase med et enkelt klik.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre TriliumNext Notes
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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