TriliumNext Notes er en selvhostet personlig vidensstyringsapplikation, der er bygget op omkring en hierarkisk træstruktur, som kan indeholde tusindvis af noter. Den understøtter avanceret WYSIWYG-redigering, kodeblokke, matematiske formler og en scripting-motor til at bygge tilpassede arbejdsgange og automatiseret notestyring.

Selvhosting på en VPS giver dig ubegrænset notelagring, vedvarende synkronisering på tværs af enheder og fuldt ejerskab af din vidensbase. Noter kan klones på tværs af flere lokationer, forbedres med tilpassede attributter og tilgås via ETAPI REST API'en til eksterne integrationer.