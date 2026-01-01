Installer PrestaShop med enkeltklikinstallation.
Kraftfuld open source e-handelsplatform, der driver over 300.000 onlinebutikker verden over med fuld produktstyring, betalinger og flersproget support.
Vælg en VPS-pakke til PrestaShop
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med PrestaShop
PrestaShop er en funktionskomplet open source e-handelsplatform, der bruges af forhandlere i over 190 lande. Den leverer alt, hvad der er nødvendigt for at drive en professionel onlinebutik lige ud af kassen: produktkatalogstyring, ordrebehandling, integrerede betalingsgateways (PayPal, Stripe og mere), understøttelse af flere sprog og valutaer samt indbyggede SEO-værktøjer – alt sammen administreret fra et intuitivt backoffice-dashboard.
Hosting af PrestaShop på din egen VPS holder kundedata og betalingsoptegnelser under din kontrol, lader dig finjustere PHP og MySQL for topydelse og skalerer med din virksomhed uden per-transaktionsgebyrer eller per-bruger-priser fra hostede e-handelsplatforme.
Vigtige funktioner i PrestaShop
Fuld produktkatalog
Administrer ubegrænsede produkter med varianter, kombinationer, attributter og fleksible prisregler inklusive mængderabatter og tidsbegrænsede kampagner.
Integrerede betalinger
Accepter betalinger via PayPal, Stripe, bankoverførsel og snesevis af regionale gateways via modulmarkedspladsen – ingen brugerdefineret betalingskode påkrævet.
Flersprog og Valuta
Sælg til kunder over hele verden med indbygget understøttelse af flere sprog, valutaer og skatteregler i en enkelt butiksinstallation fra ét administratorpanel.
SEO og Marketingværktøjer
Tilpasselige URL'er, metafelter, sitemap-generering og indbyggede værktøjer til rabatkuponer og loyalitetsprogrammer hjælper med at øge trafikken og gentagne køb.
Temaer og Moduler
En markedsplads med tusindvis af temaer og moduler lader dig udvide design og funktionalitet uden at røre ved kode, fra livechat til loyalitetspoint.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PrestaShop
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.