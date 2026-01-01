PrestaShop er en funktionskomplet open source e-handelsplatform, der bruges af forhandlere i over 190 lande. Den leverer alt, hvad der er nødvendigt for at drive en professionel onlinebutik lige ud af kassen: produktkatalogstyring, ordrebehandling, integrerede betalingsgateways (PayPal, Stripe og mere), understøttelse af flere sprog og valutaer samt indbyggede SEO-værktøjer – alt sammen administreret fra et intuitivt backoffice-dashboard.

Hosting af PrestaShop på din egen VPS holder kundedata og betalingsoptegnelser under din kontrol, lader dig finjustere PHP og MySQL for topydelse og skalerer med din virksomhed uden per-transaktionsgebyrer eller per-bruger-priser fra hostede e-handelsplatforme.